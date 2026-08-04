मुंबई

Harshvardhan Sapkal: ‘ई-२०’ हा मोठा गैरव्यवहार: हर्षवर्धन सपकाळ, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजीनामा द्यावा

E20 Fuel Row Congress Targets Nitin Gadkari: वाहनांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करत नागपुरात युवक काँग्रेसने आंदोलन केले आणि ई-२० धोरण मागे घेण्याची मागणी केली.
Nitin Gadkari Faces Resignation Demand As Harshvardhan Sapkal Alleges E20 Fuel Policy Caused Vehicle Problems

Nitin Gadkari Faces Resignation Demand As Harshvardhan Sapkal Alleges E20 Fuel Policy Caused Vehicle Problems

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ‘‘पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून कोट्यवधी रुपयांचा लाभ सरकारमध्ये बसलेल्या काही लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना झाला; परंतु त्यामुळे देशातील लाखो वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक वाहनांत बिघाड झाले असून, ‘ई-२०’ हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे. या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजीनामा द्यावा,’’ अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

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