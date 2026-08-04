Harshvardhan Sapkal: ‘ई-२०’ हा मोठा गैरव्यवहार: हर्षवर्धन सपकाळ, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजीनामा द्यावा

मुंबई : ‘‘पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून कोट्यवधी रुपयांचा लाभ सरकारमध्ये बसलेल्या काही लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना झाला; परंतु त्यामुळे देशातील लाखो वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक वाहनांत बिघाड झाले असून, ‘ई-२०’ हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे. या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजीनामा द्यावा,’’ अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे..ते म्हणाले की, इथेनॉलऐवजी पेट्रोलमध्ये पाणी मिसळल्याच्या मोठ्या तक्रारी पुढे येत आहेत. आखातातील इंधन तुटवड्याचा फायदा उचलण्यासाठी मोठा गैरव्यवहार करण्यात आला. त्याचा पर्दाफाश झाला पाहिजे. गडकरी यांच्या हट्टामुळे अनेक वाहने बंद पडली. इथेनॉलची वकिली करणारे व्यक्ती नितीन गडकरीच आहेत. या गैरव्यवहारात अनेक दलालही आहेत, त्यांचाही लवकरच पर्दाफाश होईल..नागपूरला युवक काँग्रेसचे आंदोलननागपूर : ‘जंतरमंतर तो झाँकी है, ‘ई-२०’ अभी बाकी है...’, ‘इथेनॉलमिश्रित इंधन मागे घ्या’, अशा घोषणाबाजीने सोमवारी मध्य नागपुरातील चिटणीस पार्क चौक परिसर दणाणून गेला. सरकारच्या ‘ई-२०’ धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या वाहनांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. दरम्यान, पोलिसांनी बळाचा वापर करत अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.