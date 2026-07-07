Bus Services: मुसळधार पावसाने बससेवा कोलमडली! MSRTC च्या ७,८२० फेऱ्या रद्द; २.३ कोटींचा फटका, BEST चे ९८ मार्ग बदलले!

मुंबई : राज्यभर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा परिणाम सोमवारीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. सततच्या पावसामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) आणि मुंबईतील 'बेस्ट' (BEST) बस सेवेचे नियोजन विस्कळीत झाले. गेल्या दोन दिवसांत MSRTC ला तब्बल ७,८२० बस फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या असून, त्यामुळे सुमारे २.३ कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, मुंबईतील अनेक भागांमध्ये पाणी साचणे, झाडे कोसळणे आणि रस्त्यांवर अडथळे निर्माण झाल्यामुळे 'बेस्ट'ने ९८ बस मार्गांमध्ये बदल केले. याशिवाय सात बसेस पूर्णपणे बंद पडल्या, तर १३५ बसेसमध्ये पावसाळ्याशी संबंधित तांत्रिक बिघाड नोंदवण्यात आले..मुंबई-पुणे मार्ग आणि पालघर विभागात सर्वाधिक परिणामMSRTC च्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने आणि वाहतुकीस अडथळे निर्माण झाल्याने अनेक मार्गांवरील बससेवा तात्पुरती स्थगित ठेवावी लागली. विशेषतः मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आणि पुणे विभागांमध्ये परिस्थितीचा मोठा परिणाम जाणवला. त्यातही मुंबई-पुणे मार्गावरील बससेवा सर्वाधिक प्रभावित झाली. तसेच पालघर विभागात पाणी साचणे आणि रस्त्यांची दुरवस्था यामुळे बससेवेत मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय निर्माण झाला..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.नियंत्रण कक्ष सुरूमुसळधार पावसामुळे महामंडळाच्या मुंबई सेंट्रल मुख्यालयात कर्मचाऱ्यांना वेळेत पोहोचण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे विविध विभागांकडून येणारी माहिती वेळेवर संकलित करण्यातही अडथळे निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी आणि प्रभावित भागांतील बससेवेचे समन्वयन करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. तसेच प्रवाशांनी प्रवास सुरू करण्यापूर्वी संबंधित बस डेपोशी संपर्क साधून सेवेची अद्ययावत माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..मुंबईतील ९८ बस मार्गांमध्ये बदलमुंबईत अनेक भागांत पाणी साचणे, झाडे पडणे, मॅनहोलची झाकणे उघडणे आणि रस्त्यांवर अडथळे निर्माण होणे या घटनांमुळे 'बेस्ट' बससेवेवरही मोठा परिणाम झाला. अंधेरी सबवे, मालाड सबवे, विद्याविहार, भांडुप, गोरेगाव, कुलाबा, माझगाव तसेच इतर अनेक भागांमध्ये बसमार्ग तात्पुरते बदलण्यात आले. संबंधित रस्ते वाहतुकीसाठी सुरक्षित होईपर्यंत बसेस पर्यायी मार्गांवरून चालवण्यात आल्या..तांत्रिक बिघाडांमुळे प्रवाशांची गैरसोयमार्गांमध्ये बदल करण्याबरोबरच 'बेस्ट'च्या १३५ बसेसमध्ये पावसामुळे विविध तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. काही बसेस सुरू न होणे, वायपरमध्ये बिघाड होणे तसेच इतर यांत्रिक समस्यांची नोंद झाली. याशिवाय सात बसेस दिवसभरात पूर्णपणे बंद पडल्या..अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दिवसभर दुरुस्तीचे काम सुरू ठेवण्यात आले आणि ज्या ठिकाणी परिस्थिती सुधारली, तेथे टप्प्याटप्प्याने बससेवा पूर्ववत करण्यात आली. हवामानातील बदलांवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून, प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी बससेवेची अद्ययावत माहिती तपासूनच प्रवास करण्याचे आवाहन MSRTC आणि 'बेस्ट' प्रशासनाने केले आहे..Kolhapur Rain Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 44 बंधारे पाण्याखाली, 3 मुख्य राज्य महामार्ग बंद; 'पंचगंगा' इशारा पातळीच्या अगदी जवळ, गगनबावड्यात 101 मिमी पाऊस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.