Mumbai Rain: किनारपट्टी जिल्ह्यांसाठी २४ तास धाेक्याचे! उपमुख्यमंत्र्यांकडून यंत्रणेचा आढावा

ठाणे : कोकण किनारपट्टीवरील मुंबई, ठाणे पालघर, रायगड या जिल्ह्यांना पुढील २४ तासांसाठी अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांतील आपत्कालीन यंत्रणेला सज्ज राहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. शनिवारपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठाण्यासह सर्व जिल्ह्यांतील पावसाचा आढावा घेतला. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळताना मनुष्य व पशुहानी टाळण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देशही दिले आहेत..ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई सह अन्य महापालिकांच्या क्षेत्रात २४ तासांत झालेल्या पावसाची माहिती घेतली. या वेळी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पालघर जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड, ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे आणि मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, भिवंडी या महापालिकांचे आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते..Mumbai News: पालिकेच्या वीज प्रकल्पांना वेग! जल, सौरऊर्जा, कचऱ्यापासून निर्मिती; लवकरच कार्यान्वित.अधिकाऱ्यांनो संपर्कात राहा!पुराचा धाेका असलेल्या ठिकाणांवरुन लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवावे, पालिकांच्या शाळेत त्यांची व्यवस्था करावी, आपात्कालीन सेवांत काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहून आपले फोन २४ तास सुरू ठेवावेत. ऑन फील्ड सज्ज राहावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले..धोकादायक इमारत तत्काळ रिकामी करा!ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींकडे विशेष लक्ष द्यावे. इमारत खचल्याची घटना झाल्यास इमारत तत्काळ रिकामी करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले..Mumbai News: डॉक्टर भरतीचा मार्ग मोकळा! पालिका रुग्णालयांतील आरोग्यसेवा सुधारणार .मुसळधार पावसाचा इशाराकुलाबा वेधशाळेने दिलेल्या अंदाजानुसार, पुढील २४ तासांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे (४०-५० किमी प्रतिताशी) वाहतील. काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे.