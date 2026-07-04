Maharashtra Rain: महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा कहर! मुख्यमंत्री फडणवीसांचे नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन; दिला सतर्कतेचा इशारा

शनिवारी (४ जुलै) मुंबईसह महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला. संततधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हवामान विभाग दर तीन तासांनी सूचना पाठवत आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे (एनडीआरएफ) पथक सतर्क आहे. त्यांनी लोकांना हवामान विभागाची सूचना तपासल्यानंतरच बाहेर पडण्याचे आवाहन केले आहे..४ ते ६ जुलै दरम्यान मुंबई, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. या काळात मुंबई शहर आणि रायगड, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. याशिवाय, मध्य महाराष्ट्रातील सातारा, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांतील घाट परिसरात मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे. ७ आणि ८ जुलै रोजीही राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पावसाची शक्यता आहे..Mumbai Heavy Rain : मुसळधार पावसाचा 'बेस्ट'ला मोठा फटका; मुंबईतील अनेक बसमार्ग बदलले, सेवा विस्कळीत.शनिवारी (४ जुलै) महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये झालेल्या पावसामुळे पाणी साचले आणि वाहतूक कोंडी झाली. मुसळधार पावसामुळे मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे, कोल्हापूर, रायगड आणि लोणावळा यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले आणि वाहतूक विस्कळीत झाली, तसेच अनेक भागांमध्ये पुरासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक घरांमध्ये आणि दुकानांमध्ये पाणी शिरले, तर प्रशासनाने अनेक संवेदनशील भागांमध्ये सतर्कतेचा इशारा दिला..Mumbai Rain: पावसाने उघड केलं विकासाचं वास्तव! मुंबईत झाडं कोसळली, रस्ते वाहून गेले, मिसिंग लिंकवर खड्ड्यांचं साम्राज्य.लोणावळ्यात मुसळधार पावसामुळे प्रसिद्ध भुशी धरण ओव्हरफ्लो झाले असून, त्यामुळे मोठ्या संख्येने पर्यटक आकर्षित झाले आहेत. मात्र, पाण्याचा वेगवान प्रवाह आणि निसरड्या परिस्थितीमुळे अधिकाऱ्यांनी पर्यटकांना सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. पालघरमध्ये मुसळधार पावसामुळे आंबेडकर नगर परिसर पाण्याखाली गेला आहे. पुराचे पाणी अनेक घरांमध्ये शिरल्याने दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.