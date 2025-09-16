मुंबई

Thane Traffic: घोडबंदर मार्गावर दिवसा 'या' वाहनांना नो एन्ट्री, एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश जारी

Ghodbunder Road: घोडबंदर रोडवरील रस्त्यांच्या कामांमुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाहतुकीबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.
मुंबई : ठाणे शहरातील घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाहतुकीबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. याबाबत प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले असून विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय समन्वय बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले आणि उपाययोजना जाहीर केल्या.

