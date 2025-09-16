Thane Traffic: घोडबंदर मार्गावर दिवसा 'या' वाहनांना नो एन्ट्री, एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश जारी

मुंबई : ठाणे शहरातील घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाहतुकीबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. याबाबत प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले असून विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय समन्वय बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले आणि उपाययोजना जाहीर केल्या..शिंदे यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, घोडबंदर रोडवरील रस्त्यांच्या कामांमुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे घोडबंदर मार्गावर दिवसा अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अवजड वाहनांना फक्त रात्री १२ ते पहाटेच्या वेळेतच या मार्गावर जाण्याची परवानगी असणार आहे..ठाणे महानगरपालिका, नवी मुंबई पोलीस, पालघर जिल्हा प्रशासन आणि मीरा भाईंदर पोलिस आणि महापालिका प्रशासन यांच्यात सुरळीत समन्वय राखण्याचे निर्देश शिंदे यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांना दिले आहेत, असे त्यात म्हटले आहे. मध्यरात्री १२ वाजेपूर्वी या मार्गावर जड वाहनांना परवानगी देणाऱ्या आणि नवीन वेळेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल," असे शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले..रात्री झोपताना वाय-फाय बंद करावे का? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही....त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) चे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेष वाघ यांना जेएनपीटीहून घोडबंदर रोडकडे जाणारी जड वाहने मध्यरात्रीनंतरच पाठवावीत याची खात्री करण्यास सांगितले. तसेच अहमदाबादहून घोडबंदर रोडकडे येणाऱ्या वाहनांच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि त्यांना मध्यरात्रीपर्यंत अच्छड आणि चिंचोटीसारख्या नियुक्त ठिकाणी थांबविण्याचे निर्देश शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..गायमुख घाटात पुन्हा कोंडीठाणे-घोडबंदर वाहिनीवर गायमुख घाटात गुजरातकडे जाणारे अवजड वाहन बंद पडल्याने पुन्हा कोंडी झाली होती. घाटात पडलेले खड्डे आणि सुरू असलेल्या पावसामुळे कोंडी दूर होण्यासाठी बराच वेळ लागला; मात्र वाहतूक पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी नाव घेऊन बंद पडलेले उजळ वाहन हायड्रा क्रेनच्या मदतीने बाजूला केले. त्यामुळे काही तास झालेली घाटावरील कोंडी दूर झाली..मनगटावर बांधलेले स्मार्टवॉच हृदयाचे ठोके कसे ओळखते? .घाटात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहने बंद पडण्याचे प्रकार घडत आहेत. रविवार (ता. १४) घाटावर जेएनपीटी बंदरामधून मालवाहक अवजड वाहन गुजरातकडे जात असताना घाटावर बंद पडले. त्यामुळे येथे काही वेळ वाहतूक कोंडी झाली; मात्र वाहतूक विभागाचे कर्मचारी जयदत्त मुंडे यांनी तत्परता दाखवून हायड्रा आणि क्रेनच्या मदतीने बंद पडलेले वाहन बाजूला केले. त्यामुळे हा घाट पुन्हा काही वेळातच वाहतुकीसाठी सुरू झाला. वारंवार घाटात खड्डे पडत असल्यामुळे आधुनिक पद्धतीने घाटाची गुणवत्ता टिकवणारे दुरुस्ती काम होणे गरजेचे असल्याचे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.