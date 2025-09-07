हायड्रोलिक लिफ्ट, कंट्रोल रूम, स्प्रिंकलर…; तरीही लालबागच्या राजाचं विसर्जन रखडलं, कोट्यवधी खर्चून गुजरातचा 'हायटेक तराफा' फुस्का!

नवसाला पावणारा राजा, लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू, लालबागचा राजा यंदा विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर दाखल झाला. मात्र विसर्जनाचा सोहळा सुरळीत पार पडेल या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला. कारण राजाच्या विसर्जनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून गुजरातमध्ये खास तयार केलेला हायटेक तराफा समुद्रात उतरल्यावर फुसका ठरला. यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..श्रद्धा, भक्ती आणि परंपरेचा महासागर असलेल्या लालबागच्या राजाच्या विसर्जनात यंदा ‘हायटेक तराफा’ नावाचा प्रायोगिक शो घडवण्यात आला होता. गुजरातमध्ये खास तयार केलेला हा कोट्यवधी रुपयांचा तराफा म्हणजे श्रद्धेला तंत्रज्ञानाची जोड, सुरक्षित आणि आकर्षक विसर्जनाची हमी – असा गाजावाजा करण्यात आला. पण प्रत्यक्षात हा प्रयोग लालबागच्या राजाच्या विसर्जनाच्या वेळेस फेल ठरला आणि ‘हायटेक तराफा’ भाविकांसाठी अडचणींचा डोंगर ठरला..लालबाग राजाच्या विसर्जनात विघ्न संपेना, गुडघ्यापर्यंत मूर्ती पाण्यात; तराफ्यावर कशी चढवणार? नेमकं काय घडलं?.राजाचे विसर्जन अधिक सुरक्षित आणि आकर्षक करण्यासाठी हा तराफा तयार करण्यात आला होता. साध्या बोटीऐवजी हा आधुनिक तराफा हायड्रोलिक लिफ्ट, स्वयंचलित नियंत्रण प्रणाली, समुद्रातील प्रवाहानुसार स्थिर राहण्याची क्षमता, ३६० अंशात पाण्याचे फवारे उडवणारे स्प्रिंकलर आणि खास कंट्रोल रूम अशा डझनभर वैशिष्ट्यांनी सज्ज होता. एवढंच नाही तर हा तराफा इतका मोठा होता की समुद्रात जाण्यासाठी कोणत्याही दुसऱ्या बोटीची गरज नव्हती..पण या तराफ्यावर मूर्ती योग्य प्रकारे बसलीच नाही! मूर्ती चढवताना संतुलन बिघडले. ज्यामुळे विसर्जन थांबवावे लागले. परिणामी, कोट्यवधी रुपये खर्चून आणलेला “तंत्रज्ञानाचा तमाशा” प्रत्यक्षात भाविकांसाठी डोकेदुखी ठरला. गुजरातमध्ये बनवलेल्या या तराफ्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. पण प्रत्यक्षात मूर्तीच सुरक्षितपणे बसली नाही तर एवढ्या खर्चाचा उपयोग काय? विसर्जनाचा सोहळा अधिक आकर्षक दिसेल, असा उद्देश होता. मात्र काही वेगळेच घडल्याचे दिसून आले आहे. हा तराफा पूर्वीच्या तराफ्यापेक्षा दुप्पट मोठा होता. तसेच स्वयंचलित होता..लालबागच्या राजाचं विसर्जन कसं करायचं? गुजरातहून खास अत्याधुनिक तराफा आणला, पण मूर्ती चढवण्यात अडचणी.तराफ्यावर एक विशेष कंट्रोल रूम आहे. जिथून कॅप्टन आणि तंत्रज्ञ प्रत्येक गोष्टीवर लक्ष ठेवतो. कॅप्टन तराफ्याचे संतुलन आणि वेगावर नियंत्रण करतो. मात्र तराफा बाप्पाच्या उंचीपेक्षा उंच असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सकाळी आठ वाजल्यापासून गिरगाव चौपाटीवर लालबागचा राजा ताटकळत आहे. भाविक बाप्पाच्या विसर्जनाची वाट पाहत आहेत. समुद्रातील भरतीमुळेही विसर्जनाला उशीर झाला आहे. आता संध्याकाळी ६ नंतरच राजाचे विसर्जन होणार असल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.