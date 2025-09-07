मुंबई

हायड्रोलिक लिफ्ट, कंट्रोल रूम, स्प्रिंकलर…; तरीही लालबागच्या राजाचं विसर्जन रखडलं, कोट्यवधी खर्चून गुजरातचा 'हायटेक तराफा' फुस्का!

Lalbaugcha Raja Immersion News: लालबागच्या राजाच्या विसर्जनात अडथळा निर्माण झाला आहे. गुजरात निर्मित हायटेक तराफ्यावरून प्रश्नचिन्हं तयार झाले आहे. यामुळे मुंबईकरांचा संताप वाढत आहे.
Lalbaugcha Raja Immersion

Lalbaugcha Raja Immersion

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नवसाला पावणारा राजा, लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू, लालबागचा राजा यंदा विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर दाखल झाला. मात्र विसर्जनाचा सोहळा सुरळीत पार पडेल या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला. कारण राजाच्या विसर्जनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून गुजरातमध्ये खास तयार केलेला हायटेक तराफा समुद्रात उतरल्यावर फुसका ठरला. यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Ganesh Fesitival
Anant Chaturdashi
Ganesh Visarajan
Ganapti Visarjan
Lalbaug
Lalbaugcha Raja history
Ganpati Visarjan 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com