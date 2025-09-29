Thane News: दुकानदारांना दणका! ठाणे पालिकेच्या नोटिशीविरोधातील याचिका फेटाळली

मुंबई : ठाणे महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदा उभारलेल्या दुकानांना बजावलेल्या नोटिशींविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळून लावल्या..ठाणे महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या इमारतींविरोधात कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे, त्याचाच हा एक भाग असल्याचे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले..Mhada House: आधी मागणी नंतर घर! धूळखात पडून राहणाऱ्या घरांवर उतारा, म्हाडाचा निर्णय .बेकायदा इमारती नियमित केल्या जाऊ नयेत, यासाठी एकसमान धोरण निश्चित करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. बांधकामात किरकोळ अनियमितता असल्यास मंजूर आराखड्यांनुसार नियोजन प्राधिकरणाद्वारे विचारात घेतले जाऊ शकते, असेही नमूद न्यायालयाने केले; परंतु कोणतीही व्यक्ती बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल, हे कायद्याचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे..तसेच अशा बेकायदा बांधकामांना परवानगी दिल्यास अराजकता निर्माण होईल, महापालिका अधिकारीही अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना अटक करणार नाहीत. अशी बेकायदा बांधकामे कशी नियमित होतील, याचा ते विचार करतील. यामुळे सगळीकडे बेकायदा व्यवस्था निर्माण होईल. कोणत्याही अनिवार्य परवानग्या न घेता बांधण्यात येणाऱ्या बांधकामांना पेव फुटेल, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारत आदेशात स्पष्ट केले..पालिकेकडून समर्थनसर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने बेकायदा दुकानांच्या बांधकामांचे समर्थन करता येत नाही, असे निरीक्षण अनेक महत्त्वपूर्ण निकालांमध्ये नोंदवल्याचे ठाणे पालिकेने आपली कारवाई योग्य असल्याचे सांगताना स्पष्ट केले..जगातील सर्वात मोठी एआय कंपनी कोणती?.प्रकरण काय?ठाण्यातील काही दुकानदारांनी २१ ऑगस्ट रोजी ठाणे पालिकेने बजावलेल्या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दुकानदारांना नोटीस बजावताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही. तसेच त्यांची बाजू ऐकून घेतली नसल्याचा दावाही याचिकेत केला होता..अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईठाणे महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या इमारतींविरोधात न्यायालयाच्या आदेशानुसार कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये पोलिस बंदोबस्तात प्रभागनिहाय कारवाई करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.