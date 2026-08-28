Disha Salian Case: दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी पालकांना प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत, याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांची माजी व्यवस्थापक दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणी पालकांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या मनातील प्रश्नांची योग्य उत्तरे मिळायला हवीत, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २७) दर्ज केले. पालकांनी पाच वर्षांनंतर याचिका का दाखल केली, असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या राज्य सरकारला न्यायालयाने, 'या पाच वर्षांत सरकारने काय केले?' असा सवाल केला..दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दिशाच्या वडिलांनी पाच वर्षांनंतर न्यायालयात दाद का मागितली, असा प्रश्न उपस्थित केला. कायद्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास पूर्ण करणे अपेक्षित होते. पालकांना मुलीच्या मृत्यूचा धक्का पचवण्यासाठी वेळ लागला असावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले..FDA Rules: गणेशोत्सवाचे पावित्र्य जपा, एफडीएच्या नियमानुसार भाविकांना शुद्ध प्रसाद द्या; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश.यापूर्वी सरकारनेही तीन-चार वर्षांनंतर चौकशी पुन्हा सुरू केली होती, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. "आम्हाला राजकारण्यांशी काही देणेघेणे नाही. आम्ही केवळ वडिलांच्या याचिकेशी संबंधित तपासावर लक्ष केंद्रित करीत आहोत," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले..चौकशीच्या पद्धतीवर प्रश्नदिशाच्या मृत्यूनंतर केलेल्या अपघाती मृत्यू अहवालाच्या (एडीआर) चौकशीबाबतही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १७४ अंतर्गत करण्यात आलेली चौकशी अनेक वर्षांनंतर पुन्हा कशी सुरू करण्यात आली, याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. घटनास्थळावरील प्राथमिक चौकशीच्या पंचनाम्यातील त्रुटींवरही न्यायालयाने बोट ठेवले..Mumbai News: 'राजावाडी'त तीन अर्भकांचा मृत्यू, घाटकोपर रुग्णालयातील खळबळजनक प्रकार .आरोप तथ्यहीन; सरकारचा दावादिशाचा मृत्यू अपघाती होता आणि तिने आत्महत्या केली, असा तपासाचा निष्कर्ष असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. मुंबई पोलिसांनी तपास पूर्ण करून अहवाल तयार केला असून, घटनेनंतर दिशाच्या पालकांचे जबाबही नोंदविण्यात आले होते. त्यामुळे सतीश सालियन यांनी आता घेतलेल्या भूमिकेत आणि त्यावेळी नोंदविलेल्या भूमिकेत मोठी तफावत असल्याचा युक्तिवाद शिशिर हिरे यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.