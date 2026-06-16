मुंबई

Mumbai News: मॅनहोलचा धोका कायम! महापालिकेला न्यायालयाची विचारणा, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

Mumbai High Court: पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मॅनहोलमुळे कोणतीही दुर्दैवी घटना घडू नये, यासाठी उपाययोजनांवर मुंबई आणि ठाणे महापालिकांकडे विचारणा केली आहे.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे कोणतीही दुर्दैवी घटना घडू नये, यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा सोमवारी (ता. १५) उच्च न्यायालयाने मुंबई आणि ठाणे महापालिकांकडे केली. तसेच यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

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