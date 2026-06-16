Mumbai News: मॅनहोलचा धोका कायम! महापालिकेला न्यायालयाची विचारणा, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

मुंबई : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे कोणतीही दुर्दैवी घटना घडू नये, यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा सोमवारी (ता. १५) उच्च न्यायालयाने मुंबई आणि ठाणे महापालिकांकडे केली. तसेच यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले..मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील उघड्या मॅनहोल आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या संदर्भात वकील रुज्जू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उघड्या मॅनहोलसदंर्भात उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्व महापालिकांना आदेश देऊन याचिका निकाली काढल्या होत्या..Mumbai Local Megablock: लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार! आठ दिवसांचा विशेष ब्लॉक, अनेक ट्रेन रद्द; कधी आणि कुठे?.त्यानंतरही न्यायालयाने वेळेवेळी आदेश दिले, परंतु अद्याप आदेशाची पूर्तता झाली का, झाल्यास त्याची आकडेवारी कधीच न्यायालयात सादर करण्यात आली नसल्याचे ठक्कर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, ही एक प्रक्रिया असून, आकडेवारी वेळोवेळी बदलते, आम्ही पुढील सुनावणीला आकडेवारी सादर करू, अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ अॅड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने 'एमएमआर'मधील सर्व महापालिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली..घोडबंदर' प्रकरणी खडे बोलठाण्यातील घोडबंदर रोडवर अनेकदा अपघात झाल्याची दखल 3 न्यायालयाने घेतली आहे, या मार्गावर अनेक विकासकामे सुरू आहेत. त्यातच रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे अनेक अपघात येथे झाले आहेत. स्थानिक रस्त्यावर उतरले आहेत. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला सुनावले..Alibaug Crime: उच्चभ्रू सोसायटीत भलताच प्रकार; ज्येष्ठ नागरिकांना रंगेहात पकडलं, १ महिलेसह तिघांना तुरुंगात डांबलं.तसेच हे अपघात होऊ नये, म्हणून काय पावले उचलली, तसेच हा रस्ता पालिका स्वतःच्या अखत्यारीत का घेत नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. मात्र, हा रस्ता एमएमआरडीए, पीडल्ब्यूडीच्या अखत्यारीतही आहे. आम्हाला माहिती घ्यावी लागेल, असे ठाणे पालिकेच्या वतीने अॅड. मंदार लिमये यांनी न्यायालयाला सांगितले..भरपाईबाबत कालमर्यादा आहे का?रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर भरपाईची रक्कम मिळावी, म्हणून न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एक समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीसमोरील प्रकरणे किती दिवसात निकाली निघतात, त्याबाबत काही कालमर्यादा आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर माहिती घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दोन्ही पालिकांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.