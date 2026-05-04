Mumbai News: भविष्याचा विचार करून भरपाई द्या! न्यायालयाचे ‘मॅक्ट’ला आदेश

मुंबई : अल्पवयीन किंवा लहान मुलांच्या मृत्यूशी संबंधित प्रकरणात भरपाईचे आदेश देताना त्या मुलाच्या भविष्यातील उत्पन्नाच्या शक्यतांचाही विचार करावा, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. जवळपास तीन दशकांपूर्वी अपघाताच्या प्रकरणात भरपाईची रक्कम वाढवण्याचे आदेश न्यायालयाने मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाला (मॅक्ट) दिले. .ठाणेस्थित मॅक्टच्या १९९७ च्या निवाड्याला मुलाच्या पालकांनी आव्हान दिले होते. त्यावर नुकतीच न्या. अभय आहुजा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने अपील मंजूर केले. कायद्यानुसार अशा परिस्थितीत भविष्यातील उत्पन्न आणि शक्यतांचा विचार करण्याची परवानगी आहे..पूर्वीच्या निकालांचा संदर्भ देताना न्यायालयाने याप्रकरणी ३० हजार रुपयांचे भविष्यातील वार्षिक उत्पन्न गृहीत धरून त्याला १५ ने गुणाकार करून चार लाख ५० हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तसेच दाव्याची नोंद ज्या दिवशी करण्यात आली, त्या दिवसापासून १२ टक्के वार्षिक व्याजही या रकमेवर लागू करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही रक्कम प्रतिवादींनी संयुक्तपणे ठाणेस्थित मॅक्टमध्ये सहा आठवड्यांत जमा करावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले..प्रकरण काय?कुटुंबाचा आधार गमावल्यामुळे नुकसानभरपाईत वाढ करण्याची मागणी पालकांनी १९९७ मध्ये केली होती; मात्र हा दावा ठाणेस्थित मॅक्टने फेटाळला होता. मृत मुलगा सहा वर्षांचा असून, भविष्यात मोठा होऊन तो काय होईल, याबाबत कोणताही पुरावा नाही; परंतु लहान वयात मूल गमावल्याबद्दल झालेला मानसिक त्रास, अंत्यसंस्काराचा खर्च म्हणून ३५ हजार रुपयांची भरपाई न्यायाधिकरणाने मंजूर केली होती. त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते..सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखलाअशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने अनेकदा मृत मुलाच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा दृष्टिकोनाचा स्वीकार केला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला दिला. या परिस्थितीत पाच लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली होती आणि न्यायालयाने त्याचनुसार आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील केतकी गोखले यांनी केली होती. त्यावर विमा कंपनीने उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला; परंतु प्रकरणाला आणखी विलंब करता येणार नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने विमा कंपनीला सुनावले.