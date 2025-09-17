मुंबई

Navi Mumbai Municipality: नवी मुंबई पालिकेची भरती स्थगित, निकाल जाहीर न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Mumbai High Court: काही महिन्यांपूर्वी नवी मुंबई महापालिकेत ६२० पदांकारिता भरती जाहीर केली होती. मात्र आता नवी मुंबई महापालिकेच्या नोकर भरतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या नोकर भरतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. पुढील सूचना येईपर्यंत नोकर भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षेचे निकाल प्रसिद्ध करू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. नवी मुंबई महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी या भरतीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.

