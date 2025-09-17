Navi Mumbai Municipality: नवी मुंबई पालिकेची भरती स्थगित, निकाल जाहीर न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या नोकर भरतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. पुढील सूचना येईपर्यंत नोकर भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षेचे निकाल प्रसिद्ध करू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. नवी मुंबई महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी या भरतीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. .काही महिन्यांपूर्वी नवी मुंबई महापालिकेत ६२० पदांकारिता भरतीचे आयोजन केले होते; परंतु महापालिकेत आधीपासून ठोक मानधनावर सुमारे ७३ कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यरत आहेत. २००५ आणि २०११ला महापालिकेत करारावर ठोक मानधनावर कर्मचारी भरण्यात आले होते. या कर्मचाऱ्यांनी महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडे केली होती..Mumbai Local Viral Video: दिव्यांगजन कोचमध्ये सामान्य प्रवाशांची घुसखोरी, आरक्षित डब्ब्यात चढण्यासाठी दृष्टिहीनांचे हाल .डिसेंबर २०२४च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विशेष बाब म्हणून घ्यायला सांगितले होते; मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांना जाहिरात आणि मुलाखत घेता घेतलेले नसेल अशा कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेऊ नये, अशा शासनाच्या २००६ परिपत्रकाचा आधार महापालिकेने घेतला आहे..१२ जिल्ह्यांमध्ये परीक्षामहापालिकेतील एकूण ३० संवर्गांतील ६६८ पदांकरिता ८४,७७४ अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. या पदांची ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा १६, १७, १८ आणि १९ जुलै २०२५ या चार दिवसांत झाल्या. अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना परीक्षा देणे सोयीचे जावे, यादृष्टीने नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने १२ जिल्ह्यांमध्ये २८ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात आल्या..रात्री झोपताना वाय-फाय बंद करावे का? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही....चार आठवड्यांची मुदतनवी मुंबई महापालिकेत कार्यरत असणाऱ्या ४८ पंप ऑपरेटर यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांचा २००६ पासून न्यायालयात लढा सुरू होता. औद्योगिक न्यायालयाने आधी निर्णय दिला होता, पण महापालिकेने उच्च न्यायालयात दावा केला होता. आता न्यायालयाने महापालिकेला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.