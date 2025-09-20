मुंबई

अभ्यासात हुशार म्हणून गुन्हा रद्द नाही करू शकत; पुण्यात शिकणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणीला हायकोर्टानं फटकारलं

19 Year Old Girl in Pune Denied Relief by High Court पुण्यातील विद्यार्थीनीने ऑपरेशन सिंदूरबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. यानंतर तिच्यावर दाखल झालेला गुन्हा रद्द करावा अशी मागणी करणारी याचिका तिने हायकोर्टात दाखल केली होती.
अभ्यासात हुशार आहे म्हणून गुन्हा रद्द करता येणार नाही असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं. पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयात तरुणी शिक्षण घेते. तिच्यावर दाखल असलेला गुन्हा १९ वर्षीय तरुणीने अभ्यासात हुशार असल्याचा दावा करत रद्द करण्याची मागणी केली होती. पण उच्च न्यायालयाने तिची मागणी फेटाळून लावली.

