अभ्यासात हुशार म्हणून गुन्हा रद्द नाही करू शकत; पुण्यात शिकणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणीला हायकोर्टानं फटकारलं

अभ्यासात हुशार आहे म्हणून गुन्हा रद्द करता येणार नाही असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं. पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयात तरुणी शिक्षण घेते. तिच्यावर दाखल असलेला गुन्हा १९ वर्षीय तरुणीने अभ्यासात हुशार असल्याचा दावा करत रद्द करण्याची मागणी केली होती. पण उच्च न्यायालयाने तिची मागणी फेटाळून लावली. .तरुणीने याचिकेत म्हटलं होतं की, पुणे पोलिसानी माझ्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा. जामीन मिळाल्यानंतर तिने परीक्षा दिली आणि त्यात तिला चांगले गुणही मिळाले असं वकिलांनी कोर्टात सांगितलं. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, अभ्यासात हुशार आहे हे कारण गुन्हा रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाही. तिच्यावर दाखल असलेला गुन्हा ही गंभीर बाब आहे. तिला जामीन नक्कीच मिळू शकतो पण गुन्हा रद्द केला जाऊ शकत नाही असं न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या पीठाने स्पष्ट केलं..जुबीन गर्ग लाइफ जॅकेटशिवाय उतरले, नंतर बेशुद्धावस्थेत तंरगताना आढळले; मृत्यू कसा झाला? शेवटचा VIDEO आला समोर.ऑपरेशन सिंदूरबाबत १९ वर्षीय तरुणीने आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. या प्रकरणी तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, "फक्त पोस्ट डिलिट करणं आणि माफी मागणं पुरेसं नाही." काश्मीरची असलेली तरुणी पुण्यात इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेते. तिने ऑपरेशन सिंदूर वेळी भारत-पाकिस्तान बाबत वादग्रस्त पोस्ट केली होती. या प्रकरणी दाखल झालेला गुन्हा रद्द व्हावा अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केलीय..तरुणीला या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. पण उच्च न्यायालयाने तिला जामीन दिल्यानंतर सुटका झाली होती. तिच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटलं की, जामीन मिळाल्यानंतर परीक्षा देऊन तिने चांगले गुण मिळवलेत. मात्र न्यायालयाने अभ्यासात हुशार असणं हे गुन्हा रद्द करण्याचं कारण ठरू शकत नाही. पोस्ट हटवल्यानं हे प्रकरण आणखी गंभीर आणि गुंतागुंतीचं बनलंय..५० हजारांचं कर्ज फेडलं नाही, कंत्राटदाराने ७ वर्षांच्या मुलाला घरकामासाठी ठेवून घेतलं; ६ वर्षांनी सुटका पण....उच्च न्यायालयाने या प्रकऱणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार असल्याचं सांगितलं. तसंच सरकारी वकिलांना केस डायरी सादर करण्याच्या सूचना केल्या. विद्यार्थीनीने ७ मे रोजी इन्स्टाग्रामवर रिफॉर्मिस्तान नावाच्या एका अकाउंटवरून केलेली पोस्ट रिपोस्ट केली होती. त्यात भारत सरकारवर टीका करण्यात आली होती. दरम्यान, तिने ती पोस्ट दोन तासात डिलीटसुद्धा केली होती.