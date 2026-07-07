Thane News: अधिकारी इतके निर्लज्ज आहेत का? ठाणे पालिकेच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई : उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून गेल्या वर्षी एका दोन वर्षांच्या मुलाने जीव गमावला. त्या मुलाच्या कुटुंबीयांना भरपाई म्हणून अवघे ७५ हजार रुपये दिले जातात, भरपाईचा हा तर्क कसा लावला, ठाणे महापालिका आणि तज्ज्ञांची समिती इतकी असंवेदनशील आहे का, अशा शब्दांत सोमवारी (ता. ६) उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेवर ताशेरे ओढले. एका चिमुकल्याने आपला जीव गमावला तरीही तुम्हाला काहीच वाटत नाही, अधिकाऱ्यांचा हुद्दा पाहा, हे अधिकारी असे असंवेदनशील निर्णय कसे घेऊ शकतात. पालिकेचे अधिकारी इतके निर्ढावलेले, निर्लज्ज आहेत का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली..उघड्या मॅनहोलमुळे झालेल्या मृत्यूबद्दल कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई म्हणून सहा लाख रुपये देण्याचे आदेश देऊनही अद्याप त्याची पूर्तता का झाली नाही, अशी विचारणा २९ जूनला उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेकडे केली होती. तसेच पालिका आयुक्त अशा कोणत्या कामात व्यग्र आहेत, अशा शब्दांत जाबही विचारला. .Mumbai Pune Railway Close : मुंबई-पुणे रेल्वे १५ तासांहून अधिक काळ ठप्प; सेवा केव्हा सुरू होणार?.त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी ७५ हजार रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय तज्ज्ञांच्या समितीने घेतल्याची माहिती ठाणे पालिकेच्या वतीने ॲड. मंदार लिमये यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी मॅनहोल किंवा खड्ड्यांमुळे अपघातात जखमी झाल्यास अडीच लाख आणि मृत्यू झाल्यास सहा लाख भरपाईचे सविस्तर आदेश न्यायालयाने दिले होते. ते आदेश पालिका आणि तज्ज्ञांच्या समितीला लागू होत नाहीत का, त्या आदेशांना ते बांधील नाहीत का, अशा शब्दांत न्यायालयाने ठाणे पालिकेला धारेवर धरले..घटनेचा गुन्हा नोंदवला का?संबंधित दुर्घटनेबाबत गुन्हा नोंदवण्यात आला का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. अपघात असल्याने गुन्हा नोंदवायला हवा होता. त्याबाबत ठाणे पालिकेकडून सकारात्मक उत्तर न मिळाल्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात ठाणे पोलिस अतिरिक्त आयुक्तांना गुन्हा नोंदवला की नाही, त्याबाबत विचारणा करून माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी १४ जुलैला ठेवली..Mumbai Rain : मुसळधार पावसाने मुंबईची लाईफलाईन ठप्प; वसई-विरार लोकल ११ तास बंद, पश्चिम-मध्य-हार्बर मार्गांवर लाखो प्रवाशांचे हाल.खड्डेविरहित रस्त्यांचे गुपित सांगावे!सुनावणीदरम्यान, महापालिकांसह मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानेही (एमएसआरडीसी) त्यांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांमधील मॅनहोल आणि खड्ड्यांची माहिती न्यायालयाला दिली. त्या वेळी आपल्या अखत्यारीत ३२ फ्लायओव्हर आणि राजीव गांधी (सी-लिंक) यांचा समावेश आहे. मात्र, कुठेही खड्डे नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन चांगल्या आणि स्वच्छ खड्डेविरहित रस्त्यांमागील गुपित काय, अशी विचारणा करून न्यायालयाने त्याची माहिती मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला देण्याची मिश्कील टिप्पणीही केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.