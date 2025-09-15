दशकानुदशकं टिकणारे रस्ते आता एका पावसातच कोसळतात, उच्च न्यायालयाचे बीएमसीवर ताशेरे, काय सांगितलं?

मुंबई : मुंबई आणि त्याच्या महानगर प्रदेशातील खड्ड्यांची दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि इतर नागरी संस्थांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वतःहून झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की जे रस्ते पूर्वी दशके टिकाऊ राहिले होते ते आता एकाच पावसात कोसळत आहेत. .खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मृत्यूच्या घटनांचा समावेश आहे. अशा बळींना भरपाई देण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनी तयार राहावे, असे खंडपीठाने सूचित केले. खड्ड्यांमुळे किमान पाच मृत्यूंची नोंद झाली आहे. मुंबई आणि ठाण्यात प्रत्येकी एक आणि भिवंडीत तीन. हे वकील रुजू ठक्कर यांनी सांगितले आहे. ज्यांनी २०१८ मध्ये खड्डे व्यवस्थापनाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल अवमान याचिका दाखल केली होती..समुद्राखाली टाकलेल्या इंटरनेट केबलचे मालक कोण?.हे प्रकरण गांभीर्याने घेत न्यायाधीशांनी असे म्हटले आहे की, नागरिकांच्या दुर्लक्षामुळे कुटुंबातील कमावत्या सदस्याचा मृत्यू संपूर्ण कुटुंबाच्या उपजीविकेवर परिणाम करतो. म्हणून नागरिक अधिकाऱ्यांनी भरपाईची जबाबदारी घ्यावी. अमिकस क्युरी जमशेद मिस्त्री यांनी भारतात सार्वजनिक दायित्व विमा चौकटीच्या अभावावर प्रकाश टाकला..त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, अशा व्यवस्था अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहेत. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये नागरिकांना संरक्षण मिळते याची खात्री करतात. एक तीव्र प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सांगितले की नागरिकांनी नागरी दुर्लक्षाचा भार सहन करू नये. न्यायालयाने ही चिंता मान्य करत बीएमसी आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुढील आठवड्यात खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि दुखापतींचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले..याव्यतिरिक्त, धोकादायक रस्त्यांच्या परिस्थितीमुळे जखमी झालेल्यांच्या वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी नागरी संस्थांना देण्यास तयार आहे का हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणीदरम्यान खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंसाठी भरपाईचा मुद्दा अधिक विचारात घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे. खंडपीठाने पालिका अधिकाऱ्यांना आठवण करून दिली की रस्ते दुरुस्ती आणि तक्रार निवारण यंत्रणेबाबतच्या त्यांच्या पूर्वीच्या अनेक निर्देशांचे पालन केले गेले नाही, ज्यामुळे जबाबदारी अधिक कठोरपणे लागू केली जाऊ शकते..Doctors Strike: डॉक्टर संघटनेची संपाची हाक, १२ तास खासगी रुग्णालयांसह क्लिनिक बंद; नेमकं कारण काय?.त्याच बरोबरीने, बीएमसीने त्यांचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला रस्ते काँक्रिटीकरण प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ऑक्टोबरपासून, दक्षिण मुंबईत सुमारे ३६० रस्ते काँक्रिटीकरण केले जातील, तसेच पश्चिम उपनगरातील तेवढ्याच रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जाईल. जवळजवळ दोन वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प आता मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तात्काळ कामासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या प्रमुख भागांमध्ये गीता नगर प्रवेश रस्ता, कफ परेडमधील कॅप्टन प्रकाश पेठे रोड, मरीन लाईन्स फर्स्ट क्रॉस लेन, व्हीएन रोड आणि फ्री प्रेस जर्नल मार्ग यांचा समावेश आहे. पावसाळ्यापूर्वी अपूर्ण राहिलेल्या १५६ किमी पेक्षा जास्त अंशतः काँक्रिटीकरण केलेल्या रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यासही महापालिकेने प्राधान्य दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.