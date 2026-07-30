FDAच्या कारवाईवर न्यायालयाचे ताशेरे, मंत्र्यांच्या हॉटेल्सवर कारवाई केली का? सवाल उपस्थित

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने आजवर किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंटवर छापे टाकले, किती सरकारी आस्थापनांवर कारवाई केली, असा सवाल बुधवारी (ता. २९) उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. कठोर कारवाई केवळ खासगी आस्थापनांवर नको. मंत्रालय, उच्च न्यायालयासह सर्व सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांचीही तातडीने तपासणी करा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले..एफडीए राज्यव्यापी मोहीम असली राबवत असली तरी कारवाई 'न्याय्य' आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करणारी असावी, आस्थापनांना सुधारणा सूचना मिळायला हवी, असा युक्तिवाद वकील मयूर खांडेपारकर यांनी केला. इतकी मोठी आणि टोकाचे पाऊल उचलण्याएवढ्या नियमांचे खरेच उल्लंघन झाले होते का, अशी विचारणाही केली. .Mumbai News: म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पावरील बदनामीला लगाम; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, मोठा आदेश दिला.आधी सुधारणा सूचना देऊन जर याचिकाकर्त्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर तुम्ही परवाना निलंबित करू शकता. तुम्ही नेमके याच्या उलट केल्याची टिप्पणी प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र पुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली. तेव्हा ही ठरवून केलेली कारवाई नव्हती. मुंबई महापालिका, केईएम रुग्णालय, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया आणि मुंबईतील इतर प्रमुख क्लबच्या कॅन्टीनचीदेखील अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तपासणी करून ती बंद केल्याची माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. .सरकारी आस्थापना तपासल्यात का? शासकीय किंवा निमशासकीय आस्थापनांची एफडीएने तपासणी केली आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. मंत्र्यांच्या मालकीच्या हॉटेल्सवर कारवाई केली का? उच्च न्यायालयातील कॅन्टीनची तरी तपासणी केली का? एवढेच नव्हे मंत्रालयातील स्वयंपाकघराची कधी पाहणी केली का, अशी विचारणाही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे यांनी एफडीएला केली. .Kolhapur Mumbai Mahalaxmi Express : एका उंदरामुळे महालक्ष्मी एक्स्प्रेसमध्ये मोठा थरार! AC डब्यात शॉर्टसर्किट अन् धुराचे लोट; पाहा नेमकं काय घडलं?.त्यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याचे मंत्रालयासह सर्व शासकीय-निमशासकीय आस्थापनांवर धडक कारवाईचे आदेश न्यायालयाने दिले. कारवाईची छायाचित्ररण करा; अन्यथा सर्व काही स्वच्छ होते असा अहवाल सादर करा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले..झुरळांमुळे परवाना निलंबित का?याचिकाकर्त्यांच्या स्वयंपाकघरात केवळ एक-दोन झुरळे फिरताना आढळली म्हणून थेट परवाना निलंबित करायचा?, एक झुरळ परवा माझ्या डेस्कवर आढळले होते, म्हणून मी काम बंद करायचे का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित करीत हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्याचा एफडीएचा ३ जुलैचा आदेश रद्द करून याचिकाकर्त्यां पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना पुनर्संचयित करण्याचे आदेश एफडीएला दिले आणि अन्य आदेशांवर माहिती घेण्यासाठी सुनावणी शुक्रवारपर्यंत (ता. ३१) तहकूब केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.