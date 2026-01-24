मुंबई

Mumbai News: ...अन्यथा तुमचे वेतन रोखू! न्यायालयाचा महापालिका आयुक्तांना इशारा; नेमके कारण काय?

Bombay High Court: वाढते वायुप्रदूषण रोखण्याबाबत न्यायालयीन आदेशांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने आयुक्तांना त्यांचे वेतन रोखण्याचा इशारा दिला आहे.
High Court Action On Mumbai Pollution

High Court Action On Mumbai Pollution

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : वाढते वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी वारंवार दिलेल्या आदेशांकडे कानाडोळा केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २३) मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले. न्यायालयीन आदेशांचे पालन न केल्यास दोन्ही महापालिकांच्या आयुक्तांचे पुढील आदेश देईपर्यंत वेतन रोखण्यात येईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. 

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
high court
Mumbai
pollution
Municipal Corporation
bombay high court
mumbai high court
Navi Mumbai Municipal Corporation
air pollution
Brihanmumbai Municipal Corporation
pollution update
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.