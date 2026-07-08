Hindustani Bhau vs Uddhav Thackeray : 'उद्धव ठाकरेंचे १५ आमदार २५ नगरसेवक फुटणार'; हिंदुस्थानी भाऊचा इशारा; संजय राऊतांना अरूण गवळींची दिली आठवण

Sanjay Raut Shiv Sena UBT : बिग बॉस फेम सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर हिंदुस्थानी भाऊ (विकास फाटक) याने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना धमकीवजा इशारा दिला आहे. याच व्हिडिओमध्ये त्याने खासदार संजय राऊत यांच्यावरही वैयक्तिक टीका करत आक्षेपार्ह शब्दांत निशाणा साधला. या व्हिडिओची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे..हिंदुस्थानी भाऊ व्हिडिओमध्ये म्हणतो, "उद्धव साहेब, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम... मी आधीच सांगितलं होतं, सांभाळा. नाहीतर पंधरा आमदार आणि पंचवीस नगरसेवक जायच्या मागे आहेत. सचिन भाऊ अहिर हा पहिला बॉम्ब फुटला आहे. सप्टेंबरपर्यंत खूप काही जाणार आहे. सात सप्टेंबर ही तारीख लक्षात ठेवा.".यावेळी त्याने संजय राऊत यांच्यावरही निशाणा साधला. राऊत यांचा उल्लेख करत त्याने आक्षेपार्ह भाषेत टीका केली. तसेच "ऑपरेशन तुडवा"चा उल्लेख करत अप्रत्यक्ष इशाराही दिला. याशिवाय सचिन अहिर, दगडी चाळ आणि अरुण गवळी यांचाही उल्लेख त्याने आपल्या वक्तव्यात केला..Uddhav Thackeray: हिंदूंचा गैरफायदा घेण्याचा डाव; ‘रामरक्षा’ आंदोलनात ठाकरेंची भाजपवर जोरदार टीका; हिंदू भोळे आहेत, पण मूर्ख नाहीत.दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून सचिन अहिर यांनी बाहेर पडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर पक्षात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राहुल पाटील वगळता सर्व आमदार उपस्थित होते. राहुल पाटील यांनी वैयक्तिक कार्यक्रमामुळे परभणीत असल्याची माहिती पक्ष नेतृत्वाला दिल्याचे सांगितले जाते..याच काळात ठाकरे गटाने 'रामरक्षा आंदोलन' हाती घेत पुन्हा हिंदुत्वाचा मुद्दा आक्रमकपणे पुढे आणला आहे. राम मंदिरातील कथित दान गैरव्यवहाराच्या विरोधात आंदोलनाची रणनीती आखण्यात आली असून, अधिवेशनानंतर नागपुरातही आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..रामरक्षा आंदोलनादरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. "आम्ही कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत. आम्ही हिंदू भोळे असू, पण मूर्ख नाही. तुम्ही आमचं धनुष्यबाण चोरलं, पण आमच्या हातात मशाल आहे. हनुमानाच्या मशालीने जशी रावणाची लंका जाळली, त्याच मशालीने आम्ही अन्यायाची लंका जाळू," अशा शब्दांत त्यांनी भाजपवर टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.