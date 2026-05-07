Eknath Shinde: पायलटचं प्रसंगावधान अन् मोठा अपघात टळला! मुरबाडला जाणारे एकनाथ शिंदेंचे हेलिकॉप्टर जुहूमध्ये कसे उतरवले?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ सिंह यांचे हेलिकॉप्टर कल्याणजवळ खराब हवामान आणि जोरदार वादळात सापडले. मात्र हेलिकॉप्टरच्या पायलटने वेळीच प्रसंगावधान दाखविल्याने ते वळवून जुहू पवनहंस येथे आणून त्याचे यशस्वीपणे लँडिंग करण्यात आले. या घटनेत कुणालाही कोणतीही इजा झाली नसून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासहित हेलिकॉप्टरमधील सर्वजण सुखरूप आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आज आपल्या पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील लग्नकार्यासाठी मुंबईहून मुरबाड जाण्यासाठी निघाले होते. दुपारी ३.३० वाजता महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील हेलिपॅड वरून मुरबाड जाण्यासाठी त्यांच्या हेलिकॉप्टरने उड्डाण केले. मात्र हेलिकॉप्टर जेमतेम ऐरोलीपर्यंत पोहोचताच समोरून येणारे वादळ पायलटने पहिले. संभाव्य धोका ओळखून पायलटने वेळीच याबाबत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना अवगत केले. तसेच पुढे जाण्याऐवजी मागे वळावे लागेल असेही सांगितले. .Eknath Shinde: वादळामुळे एकनाथ शिंदेंचे हेलिकॉप्टर हवेतच अडकले; जुहू विमानतळावर थरारक लँडिंग, पाहा व्हिडिओ.त्यानंतर त्याने तत्काळ हे हेलिकॉप्टर मागे वळवण्याचा निर्णय घेतला. पुढील काही मिनिटात हे हेलिकॉप्टर जुहू येथील पवनहंस येथे यशस्वी लँड झाले. यावेळी या हेलिकॉप्टरमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह त्यांचे स्वीय सहाय्यक प्रभाकर काळे, विशेष कार्य अधिकारी बालसिंह राजपूत, जनसंपर्क विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी विनायक पात्रुडकर आणि सुरक्षा रक्षक तसेच विमान कंपनीचे प्रतिनिधी होते. .काही काळासाठी सर्वांनाच धोका जाणवत होता, पण हेलिकॉप्टर उतरल्यावर सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. हेलिकॉप्टरचे यशस्वी लँडिंग झाल्यानंतर हे सर्वजण उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह त्यांच्या निवासस्थानी रवाना झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह हेलिकॉप्टरमधील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत..जुहू विमानतळावर उतरल्यानंतर सर्वांची तपासणी करण्यात आली. खराब हवामानामुळे दौरा काही काळासाठी थांबवण्यात आला असला तरी, शिंदे यांच्या सुरक्षिततेच्या बातमीने पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला.