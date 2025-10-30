Powai Children Kidnap: तब्बल ६ दिवस तो चिमुकल्यांना...; रोहित आर्यने किडनॅप करण्यापूर्वी १७ मुलांना स्वत:कडे कसे बोलावले?

मुंबईतील पवई परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गुरुवारी एका मानसिक रुग्णाने सुमारे १७ मुलांना ओलीस ठेवले. त्यांना आरए स्टुडिओच्या पहिल्या मजल्यावर ठेवण्यात आले होते. जिथे ते ऑडिशनसाठी आले होते. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपींना अटक केली. सर्व मुलांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले आहे. पोलिसांनी आरोपींना पवई पोलीस ठाण्यात नेले आहे. सध्या त्यांची चौकशी सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या चार-पाच दिवसांपासून या स्टुडिओमध्ये ऑडिशन्स सुरू होत्या. आज १०० मुले ऑडिशनसाठी आली होती. रोहित आर्य नावाच्या एका व्यक्तीने यापैकी काही मुलांना घरी पाठवले. पण उर्वरित १७ मुलांना स्टुडिओमधील एका खोलीत बंद केले. ही मुले खिडकीतून बाहेर डोकावत होती. मुलांना कुलूप लावल्याची घटना उघडकीस येताच स्टुडिओबाहेर गोंधळ उडाला..Powai Children Kidnap: खळबळजनक! पवईत एका व्यक्तीनं २० मुलांना खोलीत ठेवलं डांबून अन्... असा झाला किडनॅपिंगचा थरार.रोहित आर्यने सांगितले की, तो एक यूट्यूब चॅनल चालवतो. चौकशीदरम्यान त्याने एक धक्कादायक घटना उघड केली. तो आज आत्महत्या करण्याचा विचार करत होता. परंतु अचानक त्याने त्याच्या मुलांना ओलीस ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांना आरए स्टुडिओमध्ये मुलांना ओलीस ठेवल्याची माहिती मिळाली होती. माहिती मिळताच ते ताबडतोब घटनास्थळी पोहोचले आणि आरोपी रोहितशी बोलू लागले..पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरोपी रोहितने कोणत्याही मुलांना इजा केली नाही. संभाषणादरम्यान आम्ही त्याला अटक केली. मुलांना ओलीस ठेवण्यामागील त्याचे कारण जाणून घेण्यासाठी सध्या त्याची चौकशी केली जात आहे. रोहित मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचेही उघड झाले आहे. वैद्यकीय तपासणीद्वारे याची पुष्टी केली जाईल..Viral : कोणाला पीरियड्स आलेत? विद्यापीठात 4 महिला कर्मचाऱ्यांचे कपडे काढून चेक केले सॅनिटरी पॅड, पुढे जे झालं..धक्कादायक घटना व्हायरल.स्थानिकांनी सांगितले की, ऑडिशन्स शूटिंगच्या नावाखाली मुलांना स्टुडिओमध्ये बोलावण्यात आले होते. गेल्या १० दिवसांपासून हे ऑडिशन्स सुरू होते. दररोज दुपारी ऑडिशन्स दरम्यान मुले जेवणाच्या वेळी बाहेर येत असत. आज जेव्हा मुले बाहेर आली नाहीत तेव्हा चिंता वाढली. रोहित आर्य नावाच्या एका व्यक्तीने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. ज्यामध्ये तो मुलांना ओलीस ठेवत असल्याचा दावा केला होता. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आरोपी रोहित आर्यकडे एक एअरगन देखील होती. त्याने ती बंदूक मुलांना धमकावण्यासाठी आणि ओलीस ठेवण्यासाठी वापरली. पोलिसांनी बाथरूममधून स्टुडिओमध्ये प्रवेश केला आणि रोहितला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.