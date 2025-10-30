मुंबई

Powai Children Kidnap: तब्बल ६ दिवस तो चिमुकल्यांना...; रोहित आर्यने किडनॅप करण्यापूर्वी १७ मुलांना स्वत:कडे कसे बोलावले?

Rohit Arya Powai children Hostage: मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली. आरए स्टुडिओमध्ये दिवसाढवळ्या मुलांना ओलीस ठेवण्यात आले. पहिल्या मजल्यावर ऑडिशन्स सुरू होत्या.
Rohit Arya Powai children Hostage

Rohit Arya Powai children Hostage

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईतील पवई परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गुरुवारी एका मानसिक रुग्णाने सुमारे १७ मुलांना ओलीस ठेवले. त्यांना आरए स्टुडिओच्या पहिल्या मजल्यावर ठेवण्यात आले होते. जिथे ते ऑडिशनसाठी आले होते. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपींना अटक केली. सर्व मुलांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले आहे. पोलिसांनी आरोपींना पवई पोलीस ठाण्यात नेले आहे. सध्या त्यांची चौकशी सुरू आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
Mumbai
audition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com