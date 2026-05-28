Marital Dispute: पत्नीच्या प्रेमसंबंधातून धर्मांतराचा कट? पत्नीच्या वागण्यात बदल झाल्याचा पतीचा दावा, मुंबईतील बँकेकडे मोठी मागणी

मुंबई: देशातील एका अग्रगण्य बँकेच्या मुंबईतील शाखेत कार्यरत असलेल्या पत्नीला तिच्या सहकारी व्यक्तीने धर्मातर करण्यास भाग पाडल्याचा दावा एका तरुणाने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर या तरुणाने संबंधित बँकेच्या उपमहाव्यवस्थापकांना पत्र लिहून पत्नीची राजस्थान येथे बदली करावी, उसशी मागणी केली आहे..'काही महिन्यांपूर्वी पत्नीने या व्यक्तीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर तिच्या वागण्यात कमालीचा बदल झाल्याचे दिसून आले. तिने अन्य धर्माच्या चालीरीती पाळण्यास सुरू केले. धर्मग्रंथ वाचू लागली. तसेच तिच्या पेहरावातही बदल झाला. विशेष म्हणजे ती आमच्या आठ वर्षाच्या मुलीवरही हे संस्कार करू लागली, असे बँकेला केलेल्या विनंती अर्जात म्हटले आहे..'दोघांच्याही कुटुंबीयांच्या कानावर हे प्रकरण घातले. त्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी पत्नी, मुलीला घेऊन गावी गेलो. पत्नीचा प्रियकर तेथे आला आणि दोघींना घेऊन गेला. याआधी अन्य एका व्यक्तीने पत्नीला कर्ज घेण्यास भाग पाडून ती रक्कम लाटली होती. या दोन्ही व्यक्तींचा अन्य धर्मातील महिलांना धर्मांतरासाठी भाग पडण्याचा त्यांचा हेतू आहे,' असा आरोपही या तरुणाने अर्जात केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी राजस्थान येथे गुन्हा नोंद असल्याचे समजते..बँकेचा प्रतिक्रिया देण्यास नकारया संपूर्ण गंभीर प्रकाराबाबत जेव्हा संबंधित बँकेच्या प्रवाइसनाकडे विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.