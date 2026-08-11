IIT Bombay Exam: आयआयटी बॉम्बे परीक्षेत गैरप्रकार? कॉपीसाठी ७०० रूपयांच्या मोबाईलचा वापर, पोलिसांकडून तपास सुरू

मुंबई : सध्या देशभरात होणाऱ्या परीक्षांबाबत धक्कादायक खुलासे होत आहेत. नीटसह टीईटी पेपरफुटी प्रकरण ताजे असताना आयआयटी मुंबई कॅम्पसमधील केंद्रीय विद्यालयात झालेल्या शिपाई भरती परीक्षेत एक धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. शिपाई भरती परीक्षेत मोबाईल फोनचा वापर करून कॉपी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी चार उमेदवारांना अटक करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आयआयटी मुंबई कॅम्पसमधील केंद्रीय विद्यालयात केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाकडून शिपाई भरती परीक्षा घेण्यात आली. या भरती परीक्षेत मोबाईल फोनचा वापर करून कॉपी केल्याप्रकरणी पवई पोलिसांनी चार उमेदवारांना अटक केली आहे. तसेच पोलिसांनी आरोपींकडून मोबाईल फोन आणि इतर बदल केलेली उपकरणे जप्त केली आहेत..Mumbai Rain: चीनच्या 'डॉल्फिन'ने रोखलेला मान्सून पुन्हा सक्रिय! मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्राला सुखावणारी बातमी, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज.संशयास्पद हालचालींमुळे प्रकरण उघडआयआयटी मुंबई कॅम्पसमधील केंद्रीय विद्यालयात शिपाई भरती परीक्षा सुरु होती. या कालावधीत परीक्षा केंद्रातील खोली क्रमांक ६९ मध्ये परीक्षा निरीक्षकाला एका उमेदवाराच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या. त्यामुळे निरीक्षकाने उमेदवाराची झाडझडती घेताच त्याच्या पॅन्टच्या खिशातून एक मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..दरम्यान, हा फोन सापडल्यानंतर परीक्षा केंद्रावर तपास तीव्र करण्यात आला. ज्यावेळी कॉपीमध्ये आणखी तीन उमेदवार सामील असल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर पवई पोलिसांनी एकूण चार उमेदवारांना अटक केली. तसेच या उमेदवारांकडून फोन व्यतिरिक्त कॉपीसाठी वापरलेली इतर उपकरणेही जप्त केली आहेत. सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलिसांकडून सुरु असल्याची माहिती आहे..IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याला ट्रेड करताय का? CSK, KKR सोडून आणखी ३ फ्रँचायझी उतरल्या शर्यतीत; Mumbai Indians म्हणते....मोबाईल आत नेलाच कसा? उमेदवारांकडून जप्त करण्यात आलेला मोबाइल अडीच इंच आकाराचा असून या उपकरणामध्ये केवळ कॉलिंगची सुविधा होती. तसेच ७०० रुपयांचा हा हँडसेट स्वतंत्र भागांचा वापर करून तयार करण्यात आला असून तपासात यामध्ये कोणताही डेटा आढळलेला नाही. मात्र आरोपी उमेदवारांनी सुरक्षा तपासणी चुकवून हे उपकरण आत कसे नेले असा प्रश्न उपस्थित झाला असून याप्रकरणी पोलीस तपास सुरु आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.