मुंबई

IIT Bombay Case: कॉपी केल्याचा साहिलला पश्चात्ताप, मित्र-मैत्रिणीला फोन केल्याचे पोलिस तपासात उघड

IIT Bombay Sahil Wakode Death Case: आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडेने परीक्षेत कॉपी केल्याप्रकरणी मित्र-मैत्रिणींकडे पश्चात्ताप व्यक्त केल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे.
IIT Bombay Sahil Wakode Death Case

IIT Bombay Sahil Wakode Death Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडेने परीक्षेत कॉपी केल्याप्रकरणी पकडल्यानंतर काही मित्र-मैत्रिणींना फोन केला. त्याने आपल्या कृत्याबद्दल त्यांच्याकडे पश्चात्ताप व्यक्त केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.

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