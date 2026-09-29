IIT Bombay Case: कॉपी केल्याचा साहिलला पश्चात्ताप, मित्र-मैत्रिणीला फोन केल्याचे पोलिस तपासात उघड

मुंबई : आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थी साहिल वाकोडेने परीक्षेत कॉपी केल्याप्रकरणी पकडल्यानंतर काही मित्र-मैत्रिणींना फोन केला. त्याने आपल्या कृत्याबद्दल त्यांच्याकडे पश्चात्ताप व्यक्त केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे..साहिलला परीक्षेदरम्यान चॅटजीपीटीचा वापर करताना पकडण्यात आले होते. त्यानंतर संध्याकाळी वसतिगृहात तो गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या प्रकरणाचा मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा तपास करीत आहे. .Mumbai News : १६ वर्षीय आरित झिंदलची ८१ किमीची थक्क करणारी जलतरण कामगिरी; तब्बल १२ तास ५७ मिनिटे पाण्यात.परीक्षेतील गैरप्रकारानंतर साहिलने अनेक मित्रांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका मैत्रिणीशी फोनवर बोलताना साहिलने परीक्षेत आपल्याकडून चूक झाल्याचे सांगितले. तसेच गैरप्रकाराबाबत त्याने खंत व्यक्त केल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Mumbai Indians ने कर्णधारासह ११ खेळाडूंना केलं रिटेन! फ्रँचायझीने संघाबाहेर केलेल्यांची यादीच जाहीर केली.दरम्यान, साहिलच्या कुटुंबीयांनी त्याच्यावर जातीय भेदभाव व छळ झाल्याचा आरोप केला आहे. वडिलांच्या तक्रारीवरून पवई पोलिसांनी प्रा. सूर्यनारायण दुल्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे; मात्र अद्याप दुल्ला यांचा जबाब नोंदविण्यात आलेला नाही. पोलिसांकडून तपास सुरू आहे..अॅपल, व्हॉट्सअॅपची घेणार मदतपोलिसांनी साहिलचा आयफोन कलिना येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविला आहे. आवश्यकता भासल्यास अॅपल कंपनीची मदत घेण्यात येईल. तसेच व्हॉट्सअॅपकडूनही माहिती मागविण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.