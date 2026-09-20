Mumbai News: संचालकांच्या राजीनाम्याची मागणी, आयआयटीतील आत्महत्येप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आक्रमक

मुंबई : आयआयटी मुंबईत शुक्रवारी बी.टेक.चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले. विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आणणाऱ्या आयआयटी मुंबईच्या संचालकांनी जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. .तसेच या विद्यार्थ्याला एका वर्षासाठी निलंबित करण्याची धमकी देणाऱ्या प्राध्यापकाविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे..Mumbai Local: गणपती विसर्जनासाठी रेल्वे प्रशासन सज्ज! मध्य रेल्वेसह हार्बरवर २२ विशेष लोकलची घोषणा; कधी कोणती धावणार? .शनिवारीही अनेक विद्यार्थी संघटनांनी आयआयटीच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली. 'अभाविप'ने विशेष पथकाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मृत विद्यार्थ्यांचे पालक आज सकाळी आले. त्यांनी प्राध्यापकावर एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केल्याने आम्ही पोलिस ठाण्यात आलो आहोत, असेही विद्यार्थ्याने सांगितले..Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत.नियमांनुसार एखादा विद्यार्थी परीक्षेच्या कॉपी अथवा चुकीच्या प्रकरणात पकडला गेला, तरी उत्तरपत्रिका काढून घेतली जाते आणि परीक्षा पूर्ण करण्यासाठी नवीन उत्तरपत्रिका दिली जाते. त्यानंतर विभाग आणि शैक्षणिक शिस्त समिती या प्रकरणाची चौकशी करते. हीच प्रक्रिया पाळली जायला हवी होती, असे एका विद्यार्थ्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.