मुंबई

Mumbai News: संचालकांच्या राजीनाम्याची मागणी, आयआयटीतील आत्महत्येप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आक्रमक

IIT Student Death Case: आयआयटीतील आत्महत्येप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाली आहे. या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांकडून संचालकांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.
IIT Student Death Case

IIT Student Death Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : आयआयटी मुंबईत शुक्रवारी बी.टेक.चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले. विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आणणाऱ्या आयआयटी मुंबईच्या संचालकांनी जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे.

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