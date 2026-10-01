मुंबई

Mumbai Weather: मुंबईकरांनो सावधान! पुढचे ७२ तास घराबाहेर पडताना काळजी घ्या; हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा

Mumbai Heatwave: पुढील काही तास मुंबईत आणखी उकाडा पसरणार असून हवामान विभागाने मुंबईत तापमानाचा पारा आणखी वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवली आहे.
Mumbai Weather

Mumbai Weather

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत तापमानात मोठी वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील काही भागात परतीचा पाऊस बरसत असला तरीही मुंबई शहरासह उपनगरात उकाड्यात वाढ होत आहे. परिणामी मुंबईकरांच्या अंगाची लाहीलाही होत असून पुढील ७२ तास मुंबईत आणखी उकाडा पसरणार असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे.

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