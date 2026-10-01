Mumbai Weather: मुंबईकरांनो सावधान! पुढचे ७२ तास घराबाहेर पडताना काळजी घ्या; हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत तापमानात मोठी वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील काही भागात परतीचा पाऊस बरसत असला तरीही मुंबई शहरासह उपनगरात उकाड्यात वाढ होत आहे. परिणामी मुंबईकरांच्या अंगाची लाहीलाही होत असून पुढील ७२ तास मुंबईत आणखी उकाडा पसरणार असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे. .हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, येत्या काही दिवसांत मुंबईत तापमानाचा पारा आणखी वाढणार आहे. पुढील ६०-७२ तासांत मुंबई आणि आसपासच्या अनेक भागांत तापमानात मोठी वाढ होणार असून २ आणि ३ ऑक्टोबर दरम्यान उष्णेतेच्या लाटांसारखी स्थिती निर्माण होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच ऑक्टोबर महिन्यातील पहिल्याच आठवड्याच्या शेवटी तापमान ३५°Cच्या वर जाईल, असा अंदाज आहे. .प्रदीप पुर्णेकरनंतर भाजपच्या नेत्याला संपवण्याचा प्लॅन? तलवार अन् धारदार शस्त्र घेऊन...; अंबरनाथमध्ये काय घडलं?.राज्यावर दुष्काळाचं संकट गडदराज्यात यंदा सप्टेंबर महिन्यात अपेक्षित तुलनेत केवळ ८७ टक्के पाऊस पडला आहे, त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात राज्यात पावसाची ५२ टक्के तूट नोंदवण्यात आली. तर १ जून ते ३० सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत १९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली आहे. परिणामी दुष्काळाची झळ अधिक तीव्र झाली असून अशातच सध्या राज्यातील तापमानात २ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळाचं संकट आणखी गडद होत असल्याचे दिसून येत आहे..Sachin Waze: जामीन मिळूनही कारावास, सचिन वाझेंचा कारागृहातील मुक्काम वाढला; पुढची सुनावणी 7 ऑक्टोबरला.पुढील ७ दिवस कसे असेल तापमान?मुंबईत पुढील ७ दिवस कमाल तापमान ३४°C ते ३७°C ते किमान तापमान २६°C ते २७ डिग्री सेल्सिअस इतके असेल, असे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.