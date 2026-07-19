Mumbai Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा अलर्ट

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली असून आता पुन्हा मुंबईसह राज्यभरात पावसाने हजेरी लावली आहे. शहरातील अनेक भागांत अवघ्या दोन तासांत ३० मिमीहून अधिक पावसाची नोंद झाली. पावसाचा जोर वाढल्यामुळे, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. तसेच पुढील काही दिवस पावसाचे वातावरण कायम राहणार असून नागरिकांसाठी सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई आणि ठाण्यातील काही भागांत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच नागरिकांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आयएमडीने १९ ते २२ जुलै या कालावधीत मुंबईत मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज वर्तवला असून, पुढील काही दिवस पावसाळी वातावरण कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे..Mumbai News: आयुक्त-महापौर वाद थांबेना! चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी रितू तावडे मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार.धरण क्षेत्रात वाढमुंबईतील पावसाच्या रिमझिम सरींमुळे शनिवार, १८ जुलै सकाळी ६ ते रविवार, १९ जुलै २०२६ या २४ तासात मुंबईतील धरण क्षेत्रात वाढ झाली आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा साठा ५२.३९ % झाला आहे. गेल्या २४ तासात या जलाशय साठ्यात १.६२ टक्के वाढ झाल्याची माहिती आहे..भरती आणि ओहोटीबृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहरात आणि उपनगरांमध्ये आकाश सामान्यतः ढगाळ राहणार आहे. तसेच अधूनमधून मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असून काही ठिकाणी जोरदार सरीही कोसळू शकतात. यादरम्यान समुद्रात मोठी भरती आणि ओहोटी येण्याची शक्यता असल्यामुळे नागरिकांना समुद्रकिनारी न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..Ramesh Mhatre: रमेश म्हात्रे यांना दणका; जामिनाला स्थगिती, शरण येण्याचे आदेश.भरती - दुपारी ०३:४० वाजता - ४.३७ लाटांची उंची (मीटर)ओहोटी - रात्री ०९:४९ वाजता - १.१६ लाटांची उंची (मीटर)भरती - पहाटे ०४:०० वाजता (२० जुलै २०२६) - ३.७५ लाटांची उंची (मीटर)ओहोटी - सकाळी ०९:३३वाजता (२० जुलै २०२६) - १.७७ लाटांची उंची (मीटर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.