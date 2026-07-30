Maharashtra Rain: महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा; १० जिल्ह्यांना IMDचा रेड अलर्ट, पुढील ४८ तास अतिवृष्टीचा धोका

महाराष्ट्रात मान्सूनचा जोर पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे. भारतीय हवामान विभागाने पुढील ४८ तासांत राज्यातील अनेक भागांमध्ये मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, विशेषतः विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यात मुसळधार पावसासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे सुमारे १० जिल्ह्यांमधील जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे..परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रशासनाने किनारपट्टी आणि सखल भागांतील नागरिकांना सतर्क राहून खबरदारी घेण्याचे कडक आवाहन केले आहे. हवामान विभागाने उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. जळगावमध्ये सोसाट्याच्या वाऱ्यासह अतिवृष्टी, मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. .CMO Office: देवेंद्र फडणवीसांच्या मुंबईतील कार्यालयाचा पत्ता बदलणार! आता 'ही' इमारत सत्तेचे नवे केंद्र बनणार; सरकारचा मोठा निर्णय.सखल भागात पाणी साचण्याच्या शक्यतेमुळे जिल्हा प्रशासन सतर्क असून शेतकऱ्यांना शेतातील किंवा झाडांखालील मोकळ्या जागा टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, विदर्भ प्रदेशात पावसाचा जोरही लक्षणीय वाढला आहे. यवतमाळ, अमरावती, हिंगोली, परभणी, जालना जिल्हे आणि पुणे-नाशिक घाटांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा देत रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..वाशिम, अकोला, वर्धा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. नागपूर आणि बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जाहीर केला आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, १ ऑगस्टनंतर विदर्भात पावसाचा वेग कमी होण्याची शक्यता आहे. कोकण विभागातील रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या पावसापेक्षा सोसाट्याच्या वाऱ्याचा जोर अधिक आहे. अरबी समुद्रावरून ताशी ४० ते ४५ किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यांमुळे पावसापासून काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी, जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट कायम आहे..MPSC Quota Change: एमपीएससी सरळ भरतीतील ६०-४० गुणोत्तर बदलावर काँग्रेसचा संताप; नव्या जीआरला अन्यायकारक ठरवत रद्दची मागणी.गोंदिया जिल्ह्यातील मोरगाव अर्जुनी तालुक्यात वाडेगाव धरण परिसरात अचानक आलेल्या तीव्र चक्रीवादळामुळे प्रचंड विध्वंस झाला आहे. सोसाट्याच्या वाऱ्याने गावातील अनेक घरांची छपरे आणि पत्रे उडून गेली. असंख्य झाडे आणि विजेचे खांब उन्मळून पडल्याने परिसरात घबराट पसरली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत किमान आठ ग्रामस्थ जखमी झाले असून त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.