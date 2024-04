Loksabha News: वर्षा गायकवाड लढणार उत्तर मध्य मुंबई लोकसभेची जागा? तर भाजपकडून 'या' नावाची चर्चा

भाजपाचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांना उमेदवारी देण्याचा विचार भाजपाचा सुरू होता. मात्र शेलार यांनी लढण्यास नकार दिला. भाजपा उमेदवार शोध घेत असून आता पराग अळवणी याच्या नावाची भाजपामध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. वर्षा गायकवाड यांच्या नावाची येथून कॉंग्रेसमध्ये सुरू आहे. मात्र शिवसेना ठाकरे गटाने दक्षिण मध्य मुंबईवर दावा केल्याने त्या जागी अनिल देसाई यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे.(BJP was thinking of giving candidature to BJP President Ashish Shelar)

त्यामुळे आता कॉंग्रेस वर्षा गायकवाड यांच्या नावाची उत्तर मध्य मुंबईतून विचार करीत आहे, या जागेसाठी कॉंग्रेसमधून नसीम खान , भाई जगताप यांच्या नावाचीही चर्चा आहे. कॉंग्रेस आणि भाजपामधून कोणाच्या नावाची घोषणा होणार याकडे आता या मतदार संघातील कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.(The names of Naseem Khan and Bhai Jagtap from Congress are also being discussed for this seat)