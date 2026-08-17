Income Tax Office Fire: धुराचे लोट अन् कर्मचाऱ्यांची धावपळ, आयकर विभागाच्या कार्यालयाला आग; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला घटनेचा थरार

मुंबई : मुंबईत पहाटेच्या सुमारास कांदिवली येथे एका व्यावसायिक इमारतीत आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेत ११ जणांची सुखरुपरित्या सुटका करण्यात आल्यानंतर २ तासाच्या प्रयत्नानंतर आग विझवण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. मुंबईतील आगीची घटना ताजी असताना पुन्हा मुंबईतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. चर्चगेट स्टेशन जवळच्या आयकर विभागाच्या कार्यालयाला आग लागली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, चर्चगेट स्टेशनजवळ असलेल्या आयकर विभागाच्या कार्यालयात सोमवार (ता.१७) रोजी दुपारच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असून अवघ्या काही क्षणात आगीने रौद्र रूप धारण केलं, ज्यामुळे परिसरात धुराचं साम्राज्य पसरलं. आगीची माहिती समजताच अग्निशमन दलाच्या ८ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यानंतर अग्निशन दलाच्या जवानांकडून आग आटोक्यात आणण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.दरम्यान, आयकर विभागाच्या कार्यालयात लागलेल्या या आगीमुळे उपस्थित कर्मचाऱ्यांमध्ये धावपळ उडाली होती. अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कसून प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला असून कार्यालयात कोणी अडकलं आहे का याचा शोध घेतला जात आहे..प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला थरारचर्चगेट स्टेशनजवळ आयकर विभागाच्या कार्यालयातील बेसमेंटमध्ये १० नंबर रूमला आग लागल्याची घटना घडली. शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असून काही क्षणात आगीने रौद्ररुप धारण केले. सुदैवाने ही आग अजून पहिल्या माळ्यापर्यंत वगैरे पोहोचलेली नाही. मात्र या आगीमुळे कार्यालयातून धुराचे मोठे लोट बाहेर पडत असल्याचे दिसून येत होते. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले..आमचे मृतदेह घेऊन जा, वडिलांना मेसेज करून पत्नीसह दोन मुलाची हत्या, नौदलातील जवानानं स्वतःलाही संपवलं; धक्कादायक कारण .तथापि, आग लागल्यानंतर पहिल्या मजल्यावर दोन जण घाबरून ते एका रुममध्ये बसले होते, परंतु ते कर्मचारी नव्हते, असे प्रत्यक्षदर्शींनी म्हटले. तसेच इनकम टॅक्सच्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर काही जण अडकले असून अग्निशमन दलाच्या जवानकडून रेस्क्यू ऑपरेशन केलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.