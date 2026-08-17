मुंबई

Income Tax Office Fire: धुराचे लोट अन् कर्मचाऱ्यांची धावपळ, आयकर विभागाच्या कार्यालयाला आग; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला घटनेचा थरार

Mumbai Income Tax Office Basement Fire: आयकर विभागाच्या कार्यालयाला आग लागल्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या ८ गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या.
Mumbai Income Tax Office Fire

Fire breaks out at Income Tax Department Office Mumbai

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत पहाटेच्या सुमारास कांदिवली येथे एका व्यावसायिक इमारतीत आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेत ११ जणांची सुखरुपरित्या सुटका करण्यात आल्यानंतर २ तासाच्या प्रयत्नानंतर आग विझवण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. मुंबईतील आगीची घटना ताजी असताना पुन्हा मुंबईतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. चर्चगेट स्टेशन जवळच्या आयकर विभागाच्या कार्यालयाला आग लागली आहे.

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