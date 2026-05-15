Navi Mumbai: नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बिझनेस सेंटर उभारणार! CIDCO चा मोठा प्रकल्प; व्यापार आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना

India Africa Business Hub: नवी मुंबईतील खारघर येथे भारत-आफ्रिका व्यवसाय केंद्र स्थापन केले जाईल. सिडको आणि एआयईएफ यांच्यातील हा ऐतिहासिक करार व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगाराला मोठी चालना देईल.
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील खारघर येथे आफ्रिका-भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र स्थापन करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारत आणि आफ्रिकन देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि सांस्कृतिक संबंधांसाठी एक नवीन व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. गुरुवारी मंत्रालयात आफ्रिका-भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र विकसित करण्यासाठी एक विशेष उद्देश वाहन कंपनी स्थापन करण्याकरिता सिडको (CIDCO) आणि एआयईएफ (AIEF) यांच्यात एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

