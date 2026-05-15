Navi Mumbai: नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बिझनेस सेंटर उभारणार! CIDCO चा मोठा प्रकल्प; व्यापार आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील खारघर येथे आफ्रिका-भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र स्थापन करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारत आणि आफ्रिकन देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि सांस्कृतिक संबंधांसाठी एक नवीन व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. गुरुवारी मंत्रालयात आफ्रिका-भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र विकसित करण्यासाठी एक विशेष उद्देश वाहन कंपनी स्थापन करण्याकरिता सिडको (CIDCO) आणि एआयईएफ (AIEF) यांच्यात एका करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली..मुंबईत आफ्रिका-भारत आंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र विकसित करण्यासाठी एका करारावर स्वाक्षरी करून त्याची देवाणघेवाण करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. नवी मुंबईतील खारघर येथे सिडकोने प्रस्तावित केलेले आफ्रिका इंडिया बिझनेस सेंटर, हे भारत आणि आफ्रिकन देशांमधील आर्थिक, व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करणारे एक प्रमुख एकात्मिक केंद्र म्हणून संकल्पित आहे..Crime: विश्वास ठेवून मित्राच्या घरी गेली, तिथेच नको ते घडलं; भाईंदरमधील धक्कादायक घटना.आफ्रिका इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशनच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचा उद्देश द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि संस्थात्मक भागीदारीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. जागतिक दक्षिणेकडील देशांसोबतच्या सहकार्यातील भारताचे नेतृत्व मान्य आहे, परंतु विद्यमान ९६ अब्ज डॉलर्सच्या भारत-आफ्रिका भागीदारीची क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे..प्रमुख पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पएआयबीसी टॉवर: ५४ आफ्रिकन देश आणि भारतीय हितधारकांसाठी कार्यालयेसंमेलन आणि परिषद सुविधाप्रदर्शन हॉलसांस्कृतिक आणि वारसा केंद्रउष्मायन आणि संशोधन केंद्रआफ्रिका-भारत व्यापारासाठी एमएसएमई आणि उद्योजकता विकास सुविधाआतिथ्य पायाभूत सुविधासहाय्यक पायाभूत सुविधा आणि इतर आवश्यक सुविधा.महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी एका नाविन्यपूर्ण एसपीव्ही मॉडेलद्वारे या संकल्पनेला आणि तिच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली होती. सिडको, एआयडीएफच्या सहकार्याने, खारघर येथील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेट पार्कमध्ये आफ्रिका इंडिया इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट झोन विकसित करत आहे. हा प्रकल्प संपूर्ण एसपीव्ही रचना तसेच एका यशस्वी व्यावसायिक केंद्रासाठीचे कामगिरीचे निकष सुलभ करेल. हा प्रकल्प ५-६ वर्षांत पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे..संत्री आयात ड्युटी रिफंड योजना बंद; धरणांतील गाळ आणि वाळू काढून जलसाठा वाढवणार, महाराष्ट्र सरकारचे शेतकऱ्यांसाठी नवे निर्णय .व्यवसाय, व्यापारी कार्यालये आणि सांस्कृतिक प्रतिनिधींच्या भरभराटीसाठी एक सर्वसमावेशक व्यासपीठ तयार करणे, हा याचा उद्देश आहे. या केंद्राच्या एकात्मिक सुविधांमध्ये ५४ आफ्रिकन देशांसाठी तसेच भारतीय सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रासाठी अडीच लाख चौरस फूट प्रदर्शन जागा, बैठकीच्या खोल्या आणि कायमस्वरूपी कार्यालये यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.