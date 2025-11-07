Mumbai News: मुंबईत भारतातील पहिले मॅन्ग्रोव्ह पार्क तयार! पर्यटकांसाठी कधी आणि कुठे खुले होणार? जाणून घ्या खासियत...

मुंबई : बोरिवलीतील गोराई येथे देशातील पहिले शहरी खारफुटी उद्यान तयार झाले आहे. ते डिसेंबरमध्ये जनतेसाठी खुले केले जाईल. मुंबईच्या ५० किमीच्या किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात खारफुटी होती. गोराईसह दहिसरमध्ये खारफुटी उद्यानाची भेट मुंबईकरांना मिळणार आहे. गोराई येथील ८ हेक्टरच्या मॅन्ग्रोव्हज पार्कमध्ये मॅन्ग्रोव्ह ट्रेल, बर्ड ऑब्झर्व्हेटरी आणि कायाक ट्रेल आहे. .केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, गोराई आणि दहिसर खारफुटी उद्यान मुंबईला एक नवीन ओळख देतील. अंदाजे ११० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणारे हे दोन्ही प्रकल्प पर्यावरण, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतील. ८०० मीटर लांबीचा मॅन्ग्रोव्ह ट्रेल पर्यटकांना मॅन्ग्रोव्हजमधून घेऊन जाईल. हा एक इको-टुरिझम प्रकल्प आहे..Thane News: 27 गावं तरी स्वतंत्र नगर परिषद नाही, आमदार-खासदार आक्रमक; कल्याण शीळ रोडवर सर्वपक्षीय आंदोलन.गोराई मँग्रोव्हज पार्कची वैशिष्ट्येकिंमत : अंदाजे ₹३० कोटी (अंदाजे ₹३०० दशलक्ष)८०० मीटर लांबीचा पर्यावरणपूरक लाकडी पदपथ.दोन मजली मॅन्ग्रोव्ह इंटरप्रिटेशन सेंटर, डिजिटल प्रदर्शने आणि किनारी शाश्वततेबद्दल माहिती प्रदान केली जाईल. स्थानिक रहिवाशांना प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. दहिसर मॅन्ग्रोव्ह पार्क हे मुंबईच्या इको-टुरिझममधील पुढचे मोठे पाऊल असेल. ते मॅन्ग्रोव्ह जंगलासाठी एकाच ठिकाणी अनुभव देईल. या प्रकल्पासाठी ₹८० कोटी (८०० दशलक्ष रुपये) खर्च येईल. ते एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..Mumbai News: ‘एल्फिन्स्टन’ पाडकामामुळे विक्रेत्यांचे नुकसान, व्यवसायात ७० टक्क्यांनी घट; उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कायम.दहिसर मॅन्ग्रोव्हज पार्क अंदाजे ३० हेक्टरवर बांधले जाईल. प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे ₹८० कोटी असेल. ८ एप्रिल २०२५ रोजी कार्यादेश जारी करण्यात आला आणि काम सुरू होईल. इको-टुरिझम प्रकल्प म्हणून अधिकृतपणे मान्यता मिळाली आहे. निसर्ग व्याख्या केंद्र, कार्यशाळा हॉल आणि कॉन्फरन्स रूम समाविष्ट असेल. मुंबईकरांना एक चालणारा खारफुटीचा मार्ग मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.