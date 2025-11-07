मुंबई

Mumbai News: मुंबईत भारतातील पहिले मॅन्ग्रोव्ह पार्क तयार! पर्यटकांसाठी कधी आणि कुठे खुले होणार? जाणून घ्या खासियत...

Mumbai First Mangrove Park News: भारतातील पहिले मॅन्ग्रोव्ह पार्क तयार आहे. मुंबईतील गोराई येथील हे पर्यटन स्थळ कधी उघडेल आणि काय खास आहे ते जाणून घ्या....
Mumbai First Mangrove Park

Mumbai First Mangrove Park

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : बोरिवलीतील गोराई येथे देशातील पहिले शहरी खारफुटी उद्यान तयार झाले आहे. ते डिसेंबरमध्ये जनतेसाठी खुले केले जाईल. मुंबईच्या ५० किमीच्या किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात खारफुटी होती. गोराईसह दहिसरमध्ये खारफुटी उद्यानाची भेट मुंबईकरांना मिळणार आहे. गोराई येथील ८ हेक्टरच्या मॅन्ग्रोव्हज पार्कमध्ये मॅन्ग्रोव्ह ट्रेल, बर्ड ऑब्झर्व्हेटरी आणि कायाक ट्रेल आहे.

Loading content, please wait...
Piyush Goyal
Mumbai
borivali
Dahisar River

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com