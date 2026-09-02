मुंबई

Mumbai Rain Update: मुंबईचं हवामान अचानक बदललं, मुसळधार पावसाची सुरुवात; कसा असेल पुढील २ दिवसाचा अंदाज?

Weather Update: मुंबईत मुसळधार पावसाची सुरुवात झाली असून पुढील काही तासांत जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
Mumbai Rain Update

Mumbai Rain Update

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : काही दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर मुंबईत पावसाने पुन्हा हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. मागील दोन तीन दिवसांपासून शहरासह उपनगरात पावसाची ये-जा सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच आज सकाळपासून मुंबईत ढगाळ वातावरण असताना आता मुसळधार पावसाची सुरुवात झाली आहे. अचानक वातावरणात बदल झाल्यामुळे मुंबईकरांची गैरसोय होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

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