Mumbai Rain Update: मुंबईचं हवामान अचानक बदललं, मुसळधार पावसाची सुरुवात; कसा असेल पुढील २ दिवसाचा अंदाज?

मुंबई : काही दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर मुंबईत पावसाने पुन्हा हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. मागील दोन तीन दिवसांपासून शहरासह उपनगरात पावसाची ये-जा सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच आज सकाळपासून मुंबईत ढगाळ वातावरण असताना आता मुसळधार पावसाची सुरुवात झाली आहे. अचानक वातावरणात बदल झाल्यामुळे मुंबईकरांची गैरसोय होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. .राज्यभरात पावसाचा जोर ओसरला असून अनेक भागांकडे पावसाने पाठ फिरवली आहे. समाधानकारक पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे ढग पसरले असून दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. मात्र अशातच मुंबईकरांना सुखावणारी बातमी समोर आली आहे. मुंबई शहरासह उपनगरात पावसाची रिपरिप सुरु झाली असून पुढील काही तास मुसळधार पाऊस कोसळेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईत वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा कळस! मुदत संपलेली सलाईन लावल्याने रुग्णाची अवस्था चिंताजनक.पूर्वीचे ट्विटर म्हणजेच आताचे एक्सवर 'मुंबई रेन' या अकाउंटवर मुंबईतील हवामानबाबत एक पोस्ट जारी केली आहे. ज्यामध्ये समुद्रावर आणि एमएमआर (MMR) च्या अंतर्गत भागात पावसाचे अनेक पट्टे (rain bands) तयार होत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पुढील काही तासांत जोरदार पावसाची शक्यता आहे..सतर्कतेचा इशाराहवामान विभागाने कोकण आणि गोव्यामध्ये ७ सप्टेंबरपर्यंत सर्वदूर पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या कालावधीत संपूर्ण भागात पावसाचा जोर कायम राहणार असून नागरिकांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..Mumbai News: 'बार्बेक्यू नेशन'मध्ये डेझर्टच्या प्लेटवर झुरळ; ग्राहकाकडून स्वच्छतेबाबत चिंता; व्हिडिओ व्हायरल.हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस विदर्भासह राज्यातील बहुतांश भागात विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. अंदाजानुसार, मराठवाड्यात 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार असून पावसाची शक्यता आहे. तर कोकणातील जिल्हे, मध्य महाराष्ट्रातील काही भागात, भागांमध्ये पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.