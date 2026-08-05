Mumbai Local News: महिला डब्यात चढल्यास अडीच हजारांचा दंड !

मुंबई: महिलांसाठी राखीव असलेल्या रेल्वे डब्यात विनापरवानगी प्रवेश करणाऱ्यांवर आता २,५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. रेल्वे कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार महिलांच्या डब्यातील अनधिकृत प्रवेश, विनातिकीट प्रवास, आरक्षित डब्यांमध्ये बेकायदा प्रवेश, निर्धारित अंतरापेक्षा अधिक प्रवास तसेच तिकिटाच्या गैरवापराविरोधातील कारवाई कठोर करण्यात आली आहे..विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांना प्रवास भाड्यासह किमान ५०० रुपये अतिरिक्त शुल्क, आरक्षित डब्यात अनधिकृत प्रवेश केल्यास दोन हजारांचा दंड, तर अधिकृत प्रवाशास अडथळा निर्माण केल्यास एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे..Explained: तुमचं लक्षही नव्हतं अन् लोकसभेत ३ मिनिटांत मोठा निर्णय! २:१२ ला सादर, २:१५ ला मंजूर; प्रत्येकाच्या कामाची माहिती.महिलांसाठी राखीव डब्यात किंवा जागेत अनधिकृत प्रवेश केल्यास २,५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. दंड न भरल्यास न्यायालयाकडून ५,००० रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे, हा नियम तृतीयपंथी व्यक्तींना लागू होणार नाही..इंजेक्शनची सुई चिमुकल्याच्या कमरेत अडकली, KDMCच्या रुग्णालयात डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा; करावी लागली शस्त्रक्रिया.तिकीट गैरवापरावरही कारवाईतिकीट हस्तांतरण, अनधिकृत व्यक्तीकडून तिकिटाचा वापर तसेच निर्धारित अंतरापेक्षा अधिक प्रवास केल्यास भाड्यासह अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. रक्कम न भरल्यास न्यायालयाकडून कारावास किंवा दंडाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे मध्य रेल्वेने म्हटले आहे. तिकीट हस्तांतरण, अनधिकृत व्यक्तीकडून तिकिटाचा वापर केल्यास अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.