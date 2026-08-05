मुंबई

Mumbai Local News: महिला डब्यात चढल्यास अडीच हजारांचा दंड !

₹2,500 Fine for Unauthorized Entry in Women's Coach: विनातिकीट प्रवास, आरक्षित डब्यातील प्रवेश आणि तिकीट गैरवापरावरील नियमही अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
Mumbai Local News

Mumbai Local News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: महिलांसाठी राखीव असलेल्या रेल्वे डब्यात विनापरवानगी प्रवेश करणाऱ्यांवर आता २,५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. रेल्वे कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार महिलांच्या डब्यातील अनधिकृत प्रवेश, विनातिकीट प्रवास, आरक्षित डब्यांमध्ये बेकायदा प्रवेश, निर्धारित अंतरापेक्षा अधिक प्रवास तसेच तिकिटाच्या गैरवापराविरोधातील कारवाई कठोर करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Indian Railways news