Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! वाहतूक विलंबाचा फटका; इंडिगो, स्पाइसजेटचा हवाई प्रवाशांना सूचना जारी

मुंबई : काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर दोन दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. आज म्हणजेच रविवार (ता.२८) रोजी पहाटेपासून पावसाच्या जोरदार सरी कोसळत आहेत. हवामान विभागाने देखील पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे. .रविवारीही मुंबईमध्ये मुसळधार पाऊस सुरूच असल्यामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचले आहे. यामुळे रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीसह हवाई वाहतूक देखील मंदावली आहे. यामुळे स्पाइसजेट आणि इंडिगो एअरलाइन्सनी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रवासी सूचना जारी केल्या आहेत..Thane Traffic: कल्याण-माळशेज महामार्गावर वाहतुकीत बदल; १८ दिवस शहाड उड्डाणपुल बंद; पाहा पर्यायी मार्ग .स्पाइसजेटने एअरलाइनने ट्विटरवर पोस्ट करत, प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी थेट वाहतूक अपडेट्स आणि फ्लाइट स्टेटसचे निरीक्षण करण्याचे आवाहन केले आहे. "मुंबईतील खराब हवामानामुळे वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. विमानतळावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना थेट वाहतूक आणि फ्लाइट स्टेटसवर लक्ष ठेवण्याची आणि त्यानुसार त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करण्याची विनंती केली आहे.''.दरम्यान, इंडिगोनेही अशाच प्रकारच्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत. विमानतळाकडे जाणारी वाहतूक सध्या अनेक भागात मंदावली आहे. त्यामुळे प्रवासाचे नियोजन करण्याची आणि घराबाहेर पडण्यापूर्वी फ्लाइट स्टेटसची तपासणी करा, असे एअरलाइनने म्हटले आहे. तसेच विमानतळ पथके प्रवाशांना मदत करण्यासाठी सज्ज आहेत, असे आश्वासन देखील इंडिगोने दिले आहे..हवामान खात्याचा अलर्टभारतीय हवामान खात्याने (IMD) मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. तर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तसेच पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता असून पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी आणि लोकल ट्रेन सेवा विस्कळीत होण्याचा अंदाज आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा! म्हाडाच्या निविदेला गृहनिर्माण विभागाची मंजुरी; हक्काचे घर मिळणार .तसेच मुसळधार पावसामुळे पालघर जिल्ह्यातील काही नद्या धोक्याच्या पातळीच्या जवळ गेल्या आहेत. प्रशासनाने रहिवाशांना गरज नसल्यास घरातच राहण्याचे आणि किनारी भागांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर कोकण पट्टा पावसाळ्याच्या तडाख्यात असल्याने, अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना बाहेर पडताना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.