Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! वाहतूक विलंबाचा फटका; इंडिगो, स्पाइसजेटचा हवाई प्रवाशांना सूचना जारी

Maharashtra Weather Update: मुंबईमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असून हवामान विभागाने पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला. स्पाइसजेट आणि इंडिगो एअरलाइन्सनी हवाई प्रवाशांसाठी प्रवासी सूचना जारी केल्या आहेत.
मुंबई : काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर दोन दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. आज म्हणजेच रविवार (ता.२८) रोजी पहाटेपासून पावसाच्या जोरदार सरी कोसळत आहेत. हवामान विभागाने देखील पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे.

