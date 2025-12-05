मुंबई

Mumbai IndiGo Flight Update: विमानतळावरून सर्व उड्डाणे रद्द, पण कधीपर्यंत? महत्त्वाची माहिती आली समोर

Mumbai IndiGo Flight Service: मागील ४ दिवसांपासून इंडिगो विमान कंपनीचे अनेक उड्डाण रद्द करण्यात आली असून शुक्रवार उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. याबाबतची महत्त्वाची माहिती आली समोर आली आहे.
मुंबई : चेक-इन प्रणालीमध्ये निर्माण झालेल्या समस्येमुळे देशभरातील विमानसेवेला मोठा फटका बसला आहे. मागील ४ दिवसांपासून इंडिगो विमान कंपनीचे अनेक उड्डाण रद्द केली आहेत. यामुळे इंडिगो कंपनीसह प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशातच आता मुंबई विमानतळावरून निघणारी सर्व उड्डाणे ६ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहेत. यामुळे विमानतळावर गोंधळ निर्माण झाला आहे.

