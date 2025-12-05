Mumbai IndiGo Flight Update: विमानतळावरून सर्व उड्डाणे रद्द, पण कधीपर्यंत? महत्त्वाची माहिती आली समोर

मुंबई : चेक-इन प्रणालीमध्ये निर्माण झालेल्या समस्येमुळे देशभरातील विमानसेवेला मोठा फटका बसला आहे. मागील ४ दिवसांपासून इंडिगो विमान कंपनीचे अनेक उड्डाण रद्द केली आहेत. यामुळे इंडिगो कंपनीसह प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशातच आता मुंबई विमानतळावरून निघणारी सर्व उड्डाणे ६ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहेत. यामुळे विमानतळावर गोंधळ निर्माण झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार (ता. ५) रोजी मुंबई विमानतळावरून निघणारी सर्व उड्डाणे ६ वाजेपर्यंत रद्द करण्यात आली आहेत. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली विमानतळावर २२० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली, तर बेंगळुरूमध्ये १०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. हैदराबाद विमानतळावरही ९० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली, तर देशभरातील इतर अनेक विमानतळांवर विलंब आणि व्यत्यय आल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! सायन उड्डाणपूल खुला होणार; पण कधी? तारीख आली समोर.मुंबईत १०० हून अधिक इंडिगो फ्लाइट रद्दगुरुवार ४ डिसेंबर रोजी मुंबई विमानतळावर इंडिगो एअरलाइन्सने मोठ्या प्रमाणात उड्डाण रद्द केल्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर आता शुक्रवारी ५ डिसेंबर रोजी सकाळी ११.२८ वाजता प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, दिवसभरात १२.०१ ते ११.५९ दरम्यान एकूण १०४ इंडिगो उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यामध्ये ५३ उड्डाणे निघणारी आणि ५१ आगमन उड्डाणांचा समावेश आहे..अकासा एअरकडून सल्लागार जारीइंडिगो उड्डाणाच्या रद्दीकरणामुळे गोंधळ निर्माण झाल्यामुळे अकासा एअरने प्रवास सल्लागार जारी केला आहे. ज्यामध्ये एअरलाइनच्या वेबसाइट आणि मोबाइल अॅप्लिकेशनमध्ये अधूनमधून तांत्रिक समस्या येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे बुकिंग, चेक इन आणि बुकिंग वैशिष्ट्यांसह ऑनलाइन सेवा तात्पुरत्या प्रमाणात प्रभावित होऊ शकतात असा इशारा एअरलाइनने दिला आहे..Mumbai BEST Bus: महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बेस्टचा मोठा निर्णय, 'या' मार्गांवर विशेष बस चालणार! .दरम्यान, मुंबई आणि इतर विमानतळांवरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना त्यांची फ्लाइट स्टेटस तपासण्याचे आणि आवाहन एअरलाइन्सने केले आहे. त्याचबरोबर विमान सेवेत कोणतेही अतिरिक्त बदल झाल्यास रद्दीकरणांबद्दल पुढील अपडेट्स शेअर केले जातील असे इंडिगोने म्हटले आहे..Premium | Indigo Flight Cancellation: इंडिगोच्या फ्लाइट कॅन्सल का झाल्या, ते जाणून घ्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.