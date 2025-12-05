Indigo Flight Update: प्रवाशांसाठी खुशखबर! तिकीट रद्दीची पूर्ण परतफेड मिळणार; इंडिगोची मोठी घोषणा!

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून इंडिगो विमान कंपनीला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चेक-इन प्रणालीत झालेल्या बिघाडामुळे विमान कंपनीने अनेक उड्डाणे रद्द केली आहेत. परिणामी विमानतळावर प्रवाशांचा गोंधळ उडाला असून तिकिटाची परतफेड करावी अशी मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे. अशातच आता याबाबत इंडिगोने महत्त्वाची माहिती दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील चार दिवसांपासून इंडिगोचे अनेक उड्डाणे रद्द केली जात असल्यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत इंडिगोने प्रवाशांची माफी मागितली आहे. 'ही परिस्थिती एका रात्रीत सुटणार नाही, परंतु लवकरात लवकर सर्व विमान सेवा पूर्ववत करण्यासाठी पथके काम करत आहेत' असे इंडिगो विमान कंपनीने म्हटले आहे..Mumbai News: मुंबईत पहिल्यांदाच ३ किलोमीटरचा अंडरग्राउंड पादचारी बोगदा! कुठून कुठे होणार? जाणून घ्या एमएमआरसीची भविष्यदर्शी योजना....पूर्वीचे X आणि आताचे ट्विटर यावर इंडिगोने पोस्ट केली असून त्यामध्ये, इंडिगोने कबूल केले की अनेक प्रवाशांना रद्दीकरण, विमानतळांवर दीर्घ प्रतीक्षा वेळ आणि मर्यादित माहितीचा सामना करावा लागला. मात्र शनिवारपासून हळूहळू सुधारणा करण्यासाठी "सर्व सिस्टम आणि वेळापत्रक रीबूट" करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे..एअरलाइनकडून बाधित प्रवाशांसाठी उपाययोजना जाहीरसर्व रद्दीकरणांसाठी पूर्ण परतफेड स्वयंचलितपणे मूळ पेमेंट पद्धतीवर केली जाईल.५ डिसेंबर ते १५ डिसेंबर दरम्यान बुकिंगसाठी रद्दीकरण आणि रीशेड्युलिंग शुल्कावर पूर्ण माफी.प्रवाशांसाठी शहरांमधील हॉटेल रूम आणि वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.विमानतळांवर जेवण आणि नाश्ता दिला जात आहे.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी "शक्य असेल तिथे" लाउंज अॅक्सेसची व्यवस्था केली जात आहे..Mumbai IndiGo Flight Update: विमानतळावरून सर्व उड्डाणे रद्द, पण कधीपर्यंत? महत्त्वाची माहिती आली समोर.एअरलाइनने प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचे आणि त्यांची फ्लाइट रद्द झाल्यास टर्मिनलला भेट देऊ नये, असे आवाहन केले आहे. तसेच “आणि पुन्हा एकदा... आमची मनापासून माफी,” असे निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.