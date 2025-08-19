मुंबई

Mumbai Airport Fire: मुंबई विमानतळावर मोठी घटना, प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या बसला अचानक लागली आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी

Mumbai Airport Bus Fire News: मुंबई विमानतळावर मोठी घटना घडली आहे. प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या बसला अचानक आग लागली आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
Mumbai Airport Bus Fire
Mumbai Airport Bus FireESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबई विमानतळावर प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या एका बसला आग लागली. ही घटना मंगळवारी (१९ ऑगस्ट २०२५) दुपारी १२ ते १ वाजण्याच्या दरम्यान विमानतळाच्या डोमेस्टिक टर्मिनल टी-१ वर घडली. विमानातून प्रवाशांना टर्मिनलवर घेऊन जाणाऱ्या इंडिगो प्रवासी बसच्या पुढच्या भागाला आग लागली. विमानतळाच्या अग्निशमन दलाच्या पथकाने आगीवर नियंत्रण मिळवले आणि काही वेळातच आग विझवण्यात आली.

Loading content, please wait...
fire
Mumbai
Fire Accident
Airport
Mumbai Airport
Indigo Airline

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com