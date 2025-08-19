Mumbai Airport Fire: मुंबई विमानतळावर मोठी घटना, प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या बसला अचानक लागली आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी

मुंबई विमानतळावर प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या एका बसला आग लागली. ही घटना मंगळवारी (१९ ऑगस्ट २०२५) दुपारी १२ ते १ वाजण्याच्या दरम्यान विमानतळाच्या डोमेस्टिक टर्मिनल टी-१ वर घडली. विमानातून प्रवाशांना टर्मिनलवर घेऊन जाणाऱ्या इंडिगो प्रवासी बसच्या पुढच्या भागाला आग लागली. विमानतळाच्या अग्निशमन दलाच्या पथकाने आगीवर नियंत्रण मिळवले आणि काही वेळातच आग विझवण्यात आली. .या बसमध्ये कोणीही नव्हते ही दिलासादायक बाब आहे. या घटनेचा हवाई सेवेवर कोणताही परिणाम झाला नाही. ही घटना मंगळवारी (१९ ऑगस्ट २०२५) दुपारी १२.३० च्या सुमारास मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर घडली. टर्मिनल टी-१ वरील या घटनेचा मुंबई विमानतळावरील इतर विमानांवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम झाला नाही..Mumbai Rain: पावसामुळे भलेमोठे झाड १० ते १२ रिक्षांवर कोसळले, तर कुर्ल्यात वीज पुरवठा खंडित, रहिवाशांचे हाल.इतर सर्व विमाने सामान्यपणे सुरू राहिली. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी अद्याप या घटनेबद्दल सविस्तर आणि अधिकृत माहिती शेअर केलेली नाही. याआधी शनिवारी (१६ ऑगस्ट २०२५) मुंबई विमानतळावर एक मोठा अपघात टळला. खरं तर, १६ ऑगस्ट रोजी इंडिगो एअरलाइन्सच्या एअरबस A३२१ विमानाचा मागील भाग मुंबई विमानतळावर धावपट्टीवर आदळला. .खराब हवामानामुळे विमानाने कमी उंचीवर फिरण्याची प्रक्रिया केली. तेव्हा विमानतळावर ही घटना घडली. नंतर विमान धावपट्टीवर सुरक्षितपणे उतरले. त्याच वेळी, या घटनेची माहिती देताना, इंडिगो एअरलाइन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, खराब हवामानामुळे विमानासोबत ही घटना घडली. तथापि, वैमानिकाने विमान सुरक्षितपणे उतरवले. विमानाच्या सुरक्षित लँडिंगनंतर, मानक प्रोटोकॉलनुसार चौकशी आणि दुरुस्ती केली जाईल, असे एअरलाइनच्या प्रवक्त्याने सांगितले. यानंतर, नियामक परवानगी मिळाल्यानंतरच हे विमान (एअरबस ए३२१) पुन्हा कार्यान्वित केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.