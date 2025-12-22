मुंबई

Navi Mumbai: शोधमोहीम, मुलाखती अन् बरंच काही! नवी मुंबईत मविआची कोंडी; उमेदवार शोधताना आघाडीची दमछाक

Navi Mumbai Minicipal Election: नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. यासाठी महायुतीसोबत सामना करणाऱ्या महाविकास आघाडीला उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीसोबत सामना करणाऱ्या महाविकास आजघडीला उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या शनिवारी (ता. २०) इच्छुकांच्या मुलाखती पार पडल्या. या दोन्ही पक्षांतील लोकांकडे ६९ लोकांनी मुलाखती दिल्या.

