Navi Mumbai: शोधमोहीम, मुलाखती अन् बरंच काही! नवी मुंबईत मविआची कोंडी; उमेदवार शोधताना आघाडीची दमछाक

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीसोबत सामना करणाऱ्या महाविकास आजघडीला उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागत आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या शनिवारी (ता. २०) इच्छुकांच्या मुलाखती पार पडल्या. या दोन्ही पक्षांतील लोकांकडे ६९ लोकांनी मुलाखती दिल्या..नवी मुंबई महापालिकेत २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे १०, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५२ नगरसेवक निवडून आले होते. गेल्या १० वर्षांत बदललेल्या राजकीय समीकरणामध्ये दोन्ही पक्षांतील माजी नगरसेवक पक्ष सोडून गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५१ नगरसेवकांनी मंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये प्रवेश केला. नाईकांच्या प्रवेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठे खिंडार पडले. नंतरच्या काळात उमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या फुटीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवी मुंबईतही दोन फळ्या निर्माण झाल्या. आता अजित पवार गटाकडे एकही नगरसेवकाची ताकद नाही..Mumbai: राज्यात दोनच विमानतळांना प्रेरणादायी नावे, पण कोणत्या? अहवालातून महत्त्वाची माहिती समोर .शरद पवार गटाकडे सलुजा सुतार या एकमेव माजी नगरसेविकेची ताकद आहे. विशेष म्हणजे या गटाचे जिल्हाध्यक्ष असणारे चंद्रकांत पाटील यांनीही शिंदेसेनेत प्रवेश केल्याने आता त्या जागेवर काही दिवसांपूर्वीच डॉ. मंगेश आमले या नव्या पदाधिकाऱ्याची अध्यक्षपदावर नियुक्ती केली आहे. शनिवारी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि मंगेश आमले यांच्या नेतृत्वाखाली ६९ इच्छुक कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती पार पडल्या. महापालिकेत १११ जागा असताना तेवढेदेखील उमेदवार शरद पवार गटाकडे नसल्याने त्यांनी उमेदवारांची शोधाशोध सुरू केली आहे..काँग्रेसची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. काँग्रेसमध्येही नवनियुक्त अध्यक्ष रामचंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली मुलाखती घेण्यात आल्या. या वेळी ६९ लोकांनी मुलाखत दिली. आणखीन सात ते १० जण मुलाखत देणार असल्याचे दळवी यांनी सांगितले. मात्र, १११ जागांंकरिता उमेदवार कमी असल्याने नवीन उमेदवारांच्या शोधात काँग्रेस पक्षदेखील आहे..BMC Election: एकनाथ शिंदेंचा मित्रपक्षाला धक्का! अजित पवार गटाची ताकद शिंदेसेनेसोबत.उमेदवारांच्या शोधमोहिमेत अडचणीनवी मुंबई शहरात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि शिवसेनेचा ठाकरे गट या पक्षांतील माजी नगरसेवकांनी मोठ्या प्रमाणात आवडीनुसार पक्षांतर केले आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या जाण्याने मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. या पक्षांकडून वर्षानुवर्षे तेच तेच चेहऱ्यांना नेहमी नगरसेवकासाठी संधी देण्यात आली. प्रस्थापितांनी नवे नेतृत्व तयार होऊच दिले नाही. त्यामुळे आता त्यांच्या दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्याने दुसरे पदाधिकारी निवडणूक लढवण्याच्या ताकदीचे आणि तेवढे भक्कम नसल्याने महाविकास आघाडीत उमेदवार शोधताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..मनसेला सोबत घेणे सोयीचेमुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत मनसेसोबत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने आघाडी केल्यामुळे काँग्रेस नाराज झाले आहे; मात्र नवी मुंबईत काँग्रेस आणि शरद पवार गटाला मनसेला सोबत घेणे सोयीचे ठरणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची परिस्थिती खराब आहे. अशा परिस्थितीत जेथे उमेदवार नाही, त्या ठिकाणी मनसेचा चांगला उमेदवार दिल्यास साेईचे हाेणार आहे..काँग्रेसकडून महाविकास आघाडीकरिता चर्चा सुरू आहे. इच्छुकांच्या मुलाखती पार पडल्या आहेत. काँग्रेसमधून माजी नगरसेवक दुसऱ्या पक्षात गेल्यामुळे जागा रिक्त झाल्या आहेत. या जागांवर चांगले आणि नवीन चेहरे देऊन काँग्रेस युवक आणि निष्ठावान पदाधिकाऱ्यांना संधी देणार आहे.- रामचंद्र दळवी, जिल्हाध्यक्ष, नवी मुंबई काँग्रेस.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातर्फे मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. लवकरच आम्ही महाविकास आघाडीची चर्चा करणार आहोत. उद्धव ठाकरे गट, काँग्रेस आणि मनसेला सोबत घेण्याबाबत सकारात्मक आहोत.- शशिकांत शिंदे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट.