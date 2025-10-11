कबूतर शांतताप्रिय प्राणी, डॉक्टर मूर्ख; एक-दोघे मेल्यानं काय होतं? जैनमुनी बरळले, धर्मसभेत न आल्यानं मंत्र्यावरही टीका

मुंबईत कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावरून जैन बांधव आक्रमक झाले होते. या आंदोलनावेळी काही कबुतरांचा मृत्यूही झाला. त्यांच्या आत्मशांतीसाठी आज मुंबईत जैन धर्मीयांकडून धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलंय. यात जैनमुनी कैवल्य रत्न महाराज यांनी वादग्रस्त विधान केलंय. कबूतर शांतता प्रिय प्राणी आहे. आमचा धर्म सांगतोय दुसऱ्यासाठी मरायचं असेल तरी चालेल असं जैनमुनी कैवल्य रत्न महाराज म्हणालेत..रावणासमोर जटायू पक्षी आडवा आला होता. त्यामुळे पक्षी किती महत्त्वाचा हे तेव्हापासून लोकांना माहितीय. एका पक्ष्यासाठी प्रभू श्रीराम यांनी इतकं केलंय. तर रामाच्या भूमीत हे घडायला नको. मी डॉक्टरांनाही मूर्ख मानतोय. एक-दोन जणांच्या मृत्यूने काय होतं? सामान्य माणूस दररोज मरतो, त्याचा विचार सरकार करत नाही असं वादग्रस्त विधान कैवल्य महाराज यांनी केलंय..नदीवर पूल बांधला पण दोन्ही बाजूंना जोडणारा रस्ताच नाही, ६ कोटी पाण्यात; प्रशासन म्हणते चौकशी करू.मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे जैन धर्मीयांच्या मुंबईतील धर्मसभेला उपस्थित नव्हते. यावरून त्यांच्यावरही जैनमुनी कैवल्य रत्न महाराज यांनी निशाणा साधलाय. मंत्री मंगलप्रभात लोढा आज धर्मसभेत आले नाही. ही सरकारची मिलीभगत असल्याची टीका कैवल्य रत्न महाराजांनी केली..कबुतरांमुळे आजार होत असल्याचा पुरावा कधीच आला नाहीय. महापालिका आयुक्त प्राण्यांवर अन्याय करतायत. इतक्या वर्षांपासून कबूतरखाना सुरू होता, तेव्हा कधी प्रश्न निर्माण झाला नाही. आताच हा प्रश्न का? याचा अर्थ आजूबाजूला कुणालातरी डेव्हलपमेंट करायचीय. नव्या ठिकाणी कबूतरखाना हलवण्यासाठी काही एसआरए प्रोजेक्ट आहे का? याची किंमत आगामी निवडणुकीत सरकारला मोजावी लागेल अशा शब्दात जैन धर्मियांनी इशारा दिलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.