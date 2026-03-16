Palghar News: शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदीस सुरुवात, पण पैसे रखडले; बळीराजा आर्थिक अडचणीत

Palghar Farmers : जव्हार प्रादेशिक कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांकडून उत्पादित धान्य खरेदी केली जात आहे. मात्र एक ते दीड महिना उलटूनही बँक खात्यावर पैसे जमा न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
Palghar Farmers Face Crisis

सकाळ वृत्तसेवा
विक्रमगड : महाराष्ट्र राज्य सहकारी धान्य खरेदी महामंडळ अंतर्गत जव्हार प्रादेशिक कार्यालयामार्फत जानेवारी २०२६ पासून शेतकऱ्यांकडून उत्पादित धान्य (भात) खरेदीस सुरुवात करण्यात आली. नव्या नियमावलीनुसार नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान्य ठरवून दिलेल्या खरेदी केंद्रांवर जमा केले, पण एक ते दीड महिना उलटूनही बँक खात्यावर पैसे जमा झाले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

