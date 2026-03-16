Palghar News: शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदीस सुरुवात, पण पैसे रखडले; बळीराजा आर्थिक अडचणीत

विक्रमगड : महाराष्ट्र राज्य सहकारी धान्य खरेदी महामंडळ अंतर्गत जव्हार प्रादेशिक कार्यालयामार्फत जानेवारी २०२६ पासून शेतकऱ्यांकडून उत्पादित धान्य (भात) खरेदीस सुरुवात करण्यात आली. नव्या नियमावलीनुसार नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी धान्य ठरवून दिलेल्या खरेदी केंद्रांवर जमा केले, पण एक ते दीड महिना उलटूनही बँक खात्यावर पैसे जमा झाले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे..विक्रमगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवत भात खरेदी केंद्रावर पोहोच केला. धान्य खरेदी प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांना केंद्रावरच अधिकृत पावत्या देण्यात आहे. त्यामध्ये धान्याचे वजन, प्रतिक्विंटलचा भाव, देय असलेली रक्कम नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या विक्रीची अधिकृत नोंद उपलब्ध झाली आहे..मात्र, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शेतकऱ्यांनी पीककर्ज, पेरणी खर्च, इतर शेतीविषयक गरजांसाठी बँका व पतसंस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. शासनाच्या नियमानुसार मार्च अखेरपर्यंत कर्जाची परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांना व्याज सवलत तसेच ५० हजार रुपयांपर्यंत शासन अनुदानाचा लाभ मिळतो, परंतु धान्यविक्रीचे पैसे मिळाले नसल्याने कर्जफेड करणे कठीण झाले आहे. परिणामी, अनेक शेतकरी शासनाच्या सवलतींपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..दुहेरी आर्थिक संकटधान्यविक्री करूनही पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी दुहेरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. एका बाजूला शेतीखर्च वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला हक्काचे पैसे रखडले आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित कार्यवाही करावी, असे मत शेतकरीवर्गातून व्यक्त होत आहे..६२ लाखांची देयके थकीतविक्रमगड केंद्रातून २,६०० क्विंटल धान्य खरेदी करण्यात आले आहे, तर या प्रक्रियेत १५२ शेतकरी सहभागी झाले आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांची मिळून ६२ लाख २० हजार २४६ रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जव्हार प्रादेशिक कार्यालयाने प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन प्रलंबित देयके २० मार्च पूर्वी खात्यावर जमा करावीत, अशी मागणी विक्रमगड तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष घनश्याम आळशी यांनी केली आहे.