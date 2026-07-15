Jayant Patil : राज्याचा अर्थमंत्री कोण होणार ? जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचा केला खुलासा

Sharad Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी रात्री भेट घेतली होती. यासंदर्भात राजकीय वर्तुळात खूप चर्चा रंगली होती. आता यावर जयंत पाटील यांनीच स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचे स्पष्ट केले. विलिनीकरणाच्या चर्चेशी कोणताही संबंध नसल्याचेही सांगितले. .पाटील म्हणाले, “ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेबाबत मी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. याआधीही मी एकनाथ शिंदे यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला होता. नगरविकास खाते एकनाथ शिंदेंकडे नगरविकास खाते आहे, त्यांची भेट झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांसोबतची ही भेट नियोजित होती. त्यांच्याशी सुमारे दहा मिनिटे चर्चा करून मी निघालो. .प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्याशी भेट झाल्याच्या वृत्तांवर स्पष्टीतकरण देताना पाटील म्हणाले की, भेटीत मी ज्या हॉलमध्ये बसलो होतो तिथे कोणीही नव्हते.”मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत कोण-कोण उपस्थित होते, याची माहिती नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. “विलीनीकरण आणि या भेटीचा काहीही संबंध नाही,” असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. .अजित पवार यांच्या निधनानंतर विलिनीकरणाबाबत चर्चा झाल्याच्या वृत्तांना त्यांनी खोटे ठरवले. “अजित दादांच्या निधनानंतर विलिनीकरणाबाबत पटेल, तटकरे यांच्याशी माझी कधीही भेट झालेली नाही,” असे त्यांनी सांगितले. .शरद पवारांच्या मागे सगळे ठामपाटील यांनी पक्षातील एकतेवर भर देताना म्हटले, “शरद पवारांमागे सारे खासदार, आमदार एकसंध आहोत. आमच्या पक्षात कोणतीही घालमेल नाही. आमचे ८ खासदार एकत्र आहेत. सुप्रिया सुळे त्यांचे नेतृत्व करतात. त्यामुळे केंद्रात त्या निर्णय घेतील.” .सध्या राज्यात सुरु असलेल्या अर्थमंत्रिपदाबाबतच्या चर्चांबाबत जयंत पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय घेतील, असेही त्यांनी नमूद केले. ही भेट आणि स्पष्टीकरण महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.