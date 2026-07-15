मुंबई

Jayant Patil : राज्याचा अर्थमंत्री कोण होणार ? जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीचा केला खुलासा

NCP Sharad Pawar Group : एकनाथ शिंदे यांना भेटण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र भेट होऊ शकली नाही. पटेल आणि तटकरे यांच्यासोबत भेट झाल्याच्या बातम्या चुकीच्या असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
NCP Sharad Pawar Group

NCP (Sharad Pawar faction) leader Jayant Patil

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Sharad Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी रात्री भेट घेतली होती. यासंदर्भात राजकीय वर्तुळात खूप चर्चा रंगली होती. आता यावर जयंत पाटील यांनीच स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचे स्पष्ट केले. विलिनीकरणाच्या चर्चेशी कोणताही संबंध नसल्याचेही सांगितले.

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