Maratha Reservation:'मेहबूबच्या हलगीने मराठा आंदोलनाला बळ'; झांजवादकासह जुगलबंदी आकर्षणाचे केंद्र

Maratha protest boosted by cultural performance of halgi and cymbals: लहानपणीच आई गमावलेला मेहबूब अनाथासारखे आयुष्य जगतो आहे; मात्र त्याला गावातील मराठा समाज आधार आहे. त्यामुळेच तो स्वतः मुस्लिम असूनही मराठा समाजाच्या लढाईत खांद्याला खांदा लावून उभा राहिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
-नितीन बिनेकर

मुंबई : आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात राज्यभरातून कार्यकर्ते दाखल झाले आहेत. येथील गर्दीत अचानक हलगीचा ठेका घुमतो. कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळाच उत्साह संचारतो. ही हलगी वाजवतोय मेहबूब बाबा शेख. आईचे छत्र गमावलेला, पण गावकऱ्यांच्या आधारे जगणाऱ्या बीडच्या सोनवळा गावातील हा मुस्लिम तरुण म्हणतोय, ‘‘मराठा समाजानं मला जगवलं, आज मी त्यांच्या लढ्यासाठी वाजवतोय.’’

