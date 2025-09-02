Maratha Reservation:'मेहबूबच्या हलगीने मराठा आंदोलनाला बळ'; झांजवादकासह जुगलबंदी आकर्षणाचे केंद्र

-नितीन बिनेकरमुंबई : आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात राज्यभरातून कार्यकर्ते दाखल झाले आहेत. येथील गर्दीत अचानक हलगीचा ठेका घुमतो. कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळाच उत्साह संचारतो. ही हलगी वाजवतोय मेहबूब बाबा शेख. आईचे छत्र गमावलेला, पण गावकऱ्यांच्या आधारे जगणाऱ्या बीडच्या सोनवळा गावातील हा मुस्लिम तरुण म्हणतोय, ‘‘मराठा समाजानं मला जगवलं, आज मी त्यांच्या लढ्यासाठी वाजवतोय.’’.Maratha Reservation:'साेलापूर जिल्ह्यातून मराठा आंदोलकांसाठी मदतीचा ओघ सुरूच'; भाकरी, चटणी, ठेचा, पाणी बॉटल घेऊन वाहने रवाना.लहानपणीच आई गमावलेला मेहबूब अनाथासारखे आयुष्य जगतो आहे; मात्र त्याला गावातील मराठा समाज आधार आहे. त्यामुळेच तो स्वतः मुस्लिम असूनही मराठा समाजाच्या लढाईत खांद्याला खांदा लावून उभा राहिला आहे. मेहबूबची गावातीलच शंतनू पतंगे (वय २१) याच्याशी घट्ट मैत्री आहे. यात्रेत, जत्रेत दोघे मिळून गावोगावी ढोल-ताशांचा नाद करतात. मेहबूब हलगी वाजवतो, तर शंतनू झांज. गावोगावी रोजीरोटी मिळवणारी ही जोडी आता मुंबईतील आंदोलनात लोकांच्या पावलांना ताल देत आहे..एकतेचा संदेशमराठा समाजाचे आंदोलन असले, तरी त्यात मेहबूब शेख हलगी वाजवतो, तर शंतनू पतंगे झांज वाजवत त्याला साथ देतो. जात, धर्म, पंथापलीकडे जाणारा हा क्षण लोकांच्या डोळ्यांत पाणी आणतो. हलगीच्या ठेक्यावर आणि झांजेच्या गजरावर आंदोलक घोषणाबाजी करत आहेत. भुकेसाठी हात पसरवणारा मेहबूब आज आमच्यासाठी उभा आहे, असे म्हणत आंदोलक त्याला आणि शंतनूला खांद्यावर उचलतात..२५ हलग्या, पण प्रत्येकाची कथा वेगळीआंदोलनात गावखेड्यांतून आलेले तब्बल २५ हलगी वाजवणारे तरुण ताल धरत आहेत. त्यांच्यात मेहबूब शेख वेगळा दिसतो. आई-वडील नसलेला हा मुस्लिम तरुण सोनवळा गावच्या मराठा समाजाच्या आधारावर जगतो आणि आज त्यांच्याच न्यायाच्या लढाईला आपल्या हलगीचा ठेका देतो आहे..मराठा समाजाने मला आई-वडिलाप्रमाणे आधार दिला. पोटभर जेवण दिले, माणूस म्हणून उभे कले. त्यांच्यासाठी आज हलगी वाजवणे, हीच माझी खरी सेवा आहे.- मेहबूब शेख, हलगीवादक.Solapur News:'साेलापूर महापालिकेतील ४३ लिपिकांच्या बदल्या'; ३८ कनिष्ठ, २ वरिष्ठ मुख्य लेखनिक, ३ वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांचा समावेश.मेहबूब माझा भाऊच आहे. आम्ही यात्रेत झांज-हलगी वाजवत जगतो, आज आंदोलनात समाजाला बळ देतोय. जात-धर्म महत्त्वाचा नाही, न्याय महत्त्वाचा आहे.- शंतनू पतंगे, झांजवादक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.