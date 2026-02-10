Mumbai Crime: भयानक! शीर धडापासून वेगळं, शरीर कुजलेल्या अवस्थेत अन्... मुंबईच्या जुहू बीचवर व्यक्तीचा मृतदेह आढळला, धक्कादायक सत्य समोर

मुंबई : मुंबईत खळबळजनक घटना घडली आहे. १० फेब्रुवारी रोजी, मुंबईतील सांताक्रूझमधील जुहू येथील कोळीवाडा समुद्रकिनाऱ्यावरील एका भयानक घटनेने हादरून टाकले. ३० वर्षीय अनिल गौरचा कुजलेला, डोके नसलेला मृतदेह असलेली एक पोती समुद्रातून सापडली. मालवणी येथील रहिवासी अनिल २९ जानेवारीपासून बेपत्ता होता..मृतदेह सापडल्याने परिसरात खळबळ उडाली. पोलिसांनी तात्काळ परिसर सील करून तपास सुरू केला. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की, हत्येनंतर डोके कापण्यात आले होते आणि ओळख पटू नये म्हणून मृतदेह समुद्रात फेकण्यात आला होता..Education News: राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण? समितीचा अहवाल सरकारला सादर.सांताक्रूझ पोलिस ठाण्यात एका अज्ञात आरोपीविरुद्ध भादंविच्या कलम १०३(१) आणि २३८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. अनिलच्या पत्नीने ४ फेब्रुवारी रोजी तो बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली, सहा दिवस उलटले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आणि त्याची चौकशी सुरू केली..कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि मित्रांचीही कसून चौकशी केली जात आहे. अनिलच्या शेवटच्या हालचाली, कॉल डिटेल्स, आर्थिक व्यवहार आणि नातेसंबंधांची चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणामागे कौटुंबिक वाद, आर्थिक व्यवहार किंवा इतर काही गुन्हा असू शकतो असा पोलिसांना संशय आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या क्रूर हत्येचे खळबळजनक रहस्य लवकरच उघड होतील. तपास अधिक तीव्र झाला आहे..दरम्यान, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतदेह जेट्टीपासून सुमारे ४० मीटर अंतरावर एका निळ्या पॉलिथिन पिशवीत पॅक केला होता आणि त्यांना त्यात काहीतरी असामान्य दिसले. जवळून तपासणी केल्यावर त्यांना एक सिमेंटची पोती आढळली ज्यामध्ये मानवी मृतदेह होता..Mumbai Traffic: मुंबईत गाडी चालवणं महागणार? 'वाहतूक कोंडी कर' लावण्याचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव; कुणाकडून आणि किती पैसे आकारणार?.मुंबई पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत औपचारिकपणे गुन्हा दाखल केला आहे, ज्यामध्ये कलम १०३(१): हत्येची शिक्षा. कलम २३८: गुन्ह्याचे पुरावे गायब करणे किंवा गुन्हेगारावर पडदा टाकण्यासाठी खोटी माहिती देणे यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.