Mumbai Crime: भयानक! शीर धडापासून वेगळं, शरीर कुजलेल्या अवस्थेत अन्... मुंबईच्या जुहू बीचवर व्यक्तीचा मृतदेह आढळला, धक्कादायक सत्य समोर

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत खळबळजनक घटना घडली आहे. १० फेब्रुवारी रोजी, मुंबईतील सांताक्रूझमधील जुहू येथील कोळीवाडा समुद्रकिनाऱ्यावरील एका भयानक घटनेने हादरून टाकले. ३० वर्षीय अनिल गौरचा कुजलेला, डोके नसलेला मृतदेह असलेली एक पोती समुद्रातून सापडली. मालवणी येथील रहिवासी अनिल २९ जानेवारीपासून बेपत्ता होता.

