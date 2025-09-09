Mumbai: नौदल संकुलातून रायफल-दारूगोळा चोरी, मुंबईतील घटना, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

मुंबईतील नौदल निवासी संकुलातून रायफल आणि दारूगोळा गायब झाल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही घटना ६ सप्टेंबरच्या रात्री घडली. जेव्हा एक कनिष्ठ नौदल सैनिक संतरी कर्तव्यावर होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, नौदलाचा गणवेश घातलेला आणखी एक व्यक्ती ड्युटीवर असलेल्या संतरीकडे आला. .त्याने संतरीला सांगितले की, त्याला कर्तव्यावरून मुक्त करण्यात आले आहे आणि तो आता त्याच्या जागी संत्री कर्तव्य स्वीकारेल. संतरीने त्या माणसावर विश्वास ठेवला आणि तो त्याची ड्युटी सोडून निघून गेला. पण नंतर कळले की तो माणूस त्याच्या जागेवरून गायब होता आणि त्याच्यासोबत त्याची रायफल आणि दारूगोळा देखील गायब होता..Mumbai Local: लोकल कोंडीतून सुटका कधी? ‘एमयूटीपी’वर आतापर्यंत कोट्यवधींचा खर्च; गर्दी कायम.घटनेची माहिती मिळताच नौदल आणि मुंबई पोलिसांनी संयुक्तपणे मोठ्या प्रमाणात शोध मोहीम सुरू केली आहे. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, चौकशी मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे, जे संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करेल. याशिवाय, इतर सरकारी संस्थांनीही या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. भारतीय नौदल त्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहे. .या प्रकरणात मुंबईच्या कफ परेड पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे आणि ही सुरक्षेतील चूक होती की काही कटाचा भाग होती याचा प्रत्येक दृष्टिकोनातून तपास केला जात आहे. यासोबतच मुंबई पोलिसांनी आजूबाजूच्या परिसरात तपास तीव्र केला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज स्कॅन केले जात आहे. यासोबतच चोराचीही ओळख पटवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.