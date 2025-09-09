मुंबई

Mumbai: नौदल संकुलातून रायफल-दारूगोळा चोरी, मुंबईतील घटना, सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

Mumbai Soldier Rifle Theft: मुंबईतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नौदल निवासी संकुलातून रायफल आणि दारूगोळा चोरी करण्यात आला आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Vrushal Karmarkar
मुंबईतील नौदल निवासी संकुलातून रायफल आणि दारूगोळा गायब झाल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही घटना ६ सप्टेंबरच्या रात्री घडली. जेव्हा एक कनिष्ठ नौदल सैनिक संतरी कर्तव्यावर होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, नौदलाचा गणवेश घातलेला आणखी एक व्यक्ती ड्युटीवर असलेल्या संतरीकडे आला.

