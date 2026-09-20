लाल वायरवर पाय पडला अन्.., काळाचौकीच्या गणपती मंडपासमोर अघटित घडलं; मध्यरात्री 2 वाजताचा थरारक घटनाक्रम समोर

मुंबई : काळाचौकी येथील महागणपती उत्सव मंडळाच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्टॉलवर विजेचा धक्का (इलेक्ट्रिक शॉक) बसून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत दोन जणींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, ४ जण जखमी झाले आहेत. मृत्यमुखी पडलेल्यांमध्ये एका ८ वर्षांच्या चिमुकलीचा समावेश आहे. जखमींपैकी एका १२ वर्षांच्या मुलीची प्रकृती चिंताजनक असून तिच्यावर अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) उपचार सुरू आहेत..ही दुर्घटना रविवारी, २० सप्टेंबर रोजी पहाटे २.४२ वाजताच्या सुमारास घडली. घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेचे अग्निशामक दल आणि 'बेस्ट'चे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले..Mumbai News: संचालकांच्या राजीनाम्याची मागणी, आयआयटीतील आत्महत्येप्रकरणी विद्यार्थी संघटना आक्रमक.काळाचौकी येथील दत्ताराम लाड मार्गावरील दिग्विजय मिल चाळीजवळ (पोल क्र. DLM-14) महागणपती उत्सव मंडळाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पिण्याच्या पाण्याचा आणि थंड पेयाचा स्टॉल उभारण्यात आला होता. या स्टॉलमध्ये अचानक वीजप्रवाह उतरल्याने तेथे उपस्थित नागरिक विजेच्या धक्क्याने जखमी झाले..अग्निशामक दलाने तातडीने परिसर निर्मनुष्य करत वीजपुरवठा खंडित केला. 'बेस्ट'च्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत, गणपती उत्सवाच्या रोषणाईसाठी व स्टॉलसाठी उभारलेल्या तात्पुरत्या मीटर मधील वायरिंग व स्थानिक इलेक्ट्रिशियनने आधीच तोडले असल्याचे आढळले. सुरक्षेचा उपाय म्हणून परिसरातील वीजपुरवठा अंशतः बंद ठेवण्यात आला..जखमी आणि मृतांची माहिती दुर्घटनेतील सर्व ६ बाधितांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.मसिना हॉस्पिटल:रागिणी घनश्याम यादव (वय ८ वर्षे): रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित.किरण अकबर नाईक (वय १९ वर्षे): प्रकृती स्थिर.तन्वी नरेश हांडे (वय १९ वर्षे): प्रकृती स्थिर.साहिल संदीप तरे (वय १९ वर्षे): प्रकृती स्थिर..ग्लोबल हॉस्पिटल:सुजाता (वय ३३ वर्षे): रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित.रुही सिंग (वय १२ वर्षे): प्रकृती चिंताजनक, आयसीयू मध्ये उपचार सुरू..काळाचौकी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि बेस्टचे मीटर इन्स्पेक्टर घटनास्थळी दाखल झाले असून, वीजप्रवाह कशामुळे उतरला याचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.