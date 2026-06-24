Thane Crime: कल्याण हादरलं! टोमॅटो देतो सांगून स्वतःजवळ बोलावलं अन्...; ५५ वर्षीय शेखनं ७ वर्षीय चिमुकलीसोबत धक्कादायक कृत्य केलं

कल्याण : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे संतापजनक कृत्य घडले आहे. एका सात वर्षीय चिमुकलीवर ५५ वर्षीय नराधमाने लैंगिक अत्याचार केला असल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकल्या असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. तसेच महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना सतत सुरु असल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण पूर्वेतील कोळशेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही धक्कादायक घटना घडली आहे. एका ७ वर्षीय अल्पवयीन चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची माहिती आहे. 'ये, तुला टोमॅटो देतो' असे सांगून स्वतः जवळ बोलावून ५५ वर्षीय नराधम जुमयी आली शेखने चिमुरडीवर अत्याचार केले..Mumbai Local: ‘मयंकला न्याय मिळालाच पाहिजे’; आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, कुटुंबीयांची आर्त मागणी.दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच कोळशेवाडी पोलीस घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी आरोपीला अटक केली. तसेच या गुन्ह्याबाबत पोलिसांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत ५५ वर्षीय नराधम आरोपीला ताब्यात घेतले आहे..गर्दीकल्याण पूर्व भागात सातत्याने घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटले असून, भाजप, शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी नराधम आरोपीला कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे..Mumbai Agra Highway : मुंबई-आग्रा महामार्गावरील 'या' कोंडीतून होणार कायमची सुटका! राणेनगरमध्ये नक्की काय बदलणार? पाहा महत्त्वाची अपडेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.