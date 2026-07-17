मुंबई

Thane News: आईच्या कुशीत चिमुकले बाळ निवांत झोपले, सकाळी उठताच जे दिसलं त्यानं पायाखालची जमीनच सरकली, कल्याणमध्ये काय घडलं?

Kalyan 6 Month Baby Kidnapping: कल्याण रेल्वे स्थानकाबाहेर धक्कादायक घटना घडली आहे. उड्डाणपुलाखाली झोपलेल्या एका महिलेच्या सहा महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
Kalyan 6 Month Baby Kidnapping

Kalyan 6 Month Baby Kidnapping

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली: कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानकाबाहेर उड्डाणपुलाखाली झोपलेल्या एका महिलेच्या सहा महिन्यांच्या बाळाचे अनोळखी व्यक्तीने अपहरण केल्याची घटना घडली आहे. अपहरणकर्त्याने बाळाला घेऊन जाताना महिलेचा मोबाईल फोनही चोरल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणी महात्मा फुले चौक पोलिसांनी अपहरण व चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
crime
kalyan
minor kidnapping news
recent kidnappings in Maharashtra
Crime alert in Maharashtra