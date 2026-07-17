Thane News: आईच्या कुशीत चिमुकले बाळ निवांत झोपले, सकाळी उठताच जे दिसलं त्यानं पायाखालची जमीनच सरकली, कल्याणमध्ये काय घडलं?

डोंबिवली: कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानकाबाहेर उड्डाणपुलाखाली झोपलेल्या एका महिलेच्या सहा महिन्यांच्या बाळाचे अनोळखी व्यक्तीने अपहरण केल्याची घटना घडली आहे. अपहरणकर्त्याने बाळाला घेऊन जाताना महिलेचा मोबाईल फोनही चोरल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणी महात्मा फुले चौक पोलिसांनी अपहरण व चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे..फिर्यादी रोशनी सुरज साहू (२१) या दादरा नगर हवेली येथील सिलवासा परिसरातील रहिवासी असून, काही कामानिमित्त त्या कल्याणमध्ये आल्या होत्या. सोमवारी रात्री त्या आपल्या सहा महिन्यांच्या बाळासह कल्याण रेल्वे स्थानकाबाहेरील उड्डाणपुलाखाली थांबल्या होत्या. रात्री उशिरा त्यांना झोप लागल्याची संधी साधून अनोळखी व्यक्तीने त्यांच्या कुशीतून सहा महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण केले. याच वेळी त्यांचा मोबाईल फोनही चोरून नेला..Coastal Road: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबई कोस्टल रोडसंदर्भात नवीन वाहतूक नियम लागू, महापालिकेचा निर्णय .मंगळवारी पहाटे जाग आल्यानंतर बाळ आणि मोबाईल जागेवर नसल्याचे पाहून त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. परिसरातील नागरिकांच्या मदतीने रोशनी यांनी महात्मा फुले चौक पोलिस ठाण्यात धाव घेत घटनेची माहिती दिली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक विकास मडके करीत आहेत. तर बाळाचा शोध घेण्यासाठी चार विशेष पथके करण्यात आली आहेत..Mumbai Local Violence: मुंबई लोकलमध्ये १२ तासांत चार हिंसक घटना; प्रवासी सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.अत्याचारप्रकरणी एकाला अटकतरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिचा व्हिडिओ व्हायरल केला. तिला ब्लॅकमेल केले. यातील फरार मुख्य आरोपी अरबाज खानला ओमानहून भारतात येताच मुंबई विमानतळावर अटक करण्यात आली. याप्रकरणी बाजारपेठ पोलिसांनी अरबाजविरोधात लूकआऊट नोटीस बजावली होती. एका तरुणीशी अरबाजने मैत्री केली. लग्नाच्या भूलथापा देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. त्याने तिचा व्हिडिओ काढला. त्यानंतर हा व्हिडिओ त्याने मित्र मोईनुद्दीन खान आणि पलालू यांना दिला. त्याच्या वडिलांनाही तो दाखवला. त्यानंतर अरबाज बेपत्ता झाला. तर मोईनुद्दीन आणि पलालू यांनी व्हिडिओच्या आधारे तुरुणीला ब्लॅकमेल केले. तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.