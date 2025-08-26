मुंबई

डोंबिवलीत गणपतीच्या एक दिवस आधी मूर्तीकार फरार, लोकांनी दिसेल ती मूर्ती उचलून नेली घरी; कलाकेंद्रात मोठा गोंधळ

Devotees Shocked as Booked Ganesh Idols Not Delivered : कलाकेंद्रातील मूर्तीकार अचानक पळून गेल्याने भाविकांची झाली पंचाईत
Dombivli Ganeshotsav
Dombivli Ganeshotsavesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

कल्याण-डोंबिवली : गणेशोत्सवाच्या (Ganeshotsav) अगदी उंबरठ्यावरच कल्याण-डोंबिवली परिसरात मोठा गोंधळ उडाल्याची घटना समोर आली आहे. डोंबिवली वेस्ट येथील एका कलाकेंद्रातील मूर्तीकार अचानक पळून गेल्याने भाविकांची पंचाईत झाली आहे.

dombivali
kalyan
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival

