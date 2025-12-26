Kalyan-Dombivli Municipal Election : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या जागा वाटपावरून युतीत अनिश्चिततेचे ढग; 73 जागांच्या मागणीने युतीत तणाव !

-शर्मिला वाळुंज डोंबिवली: महापालिका निवडणुकीला अवघे काही दिवस उरले असतानाही ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाही. विशेषतः कल्याण-डोंबिवलीत भाजपकडून करण्यात आलेल्या ७३ जागांच्या ठाम मागणीमुळे युतीतील वातावरण तापले आहे. प्रभागात कुणाला उमेदवारी मिळणार आणि कुणाची राजकीय वाटचाल थांबणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने युतीतील पक्षांमध्ये तसेच इच्छुक उमेदवारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जागावाटपावरून सुरू असलेली ही रस्सीखेच आता थेट वरिष्ठ नेत्यांच्या पातळीवर चर्चेपर्यंत पोहोचली असून, युतीतील पक्षांमध्ये तसेच इच्छुक उमेदवारांमध्येही अस्वस्थता वाढत चालली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.युतीतील ही कोंडी फोडण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी रात्री थेट भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना ठाण्यातील आपल्या निवासस्थानी चर्चेसाठी पाचारण केले. या बैठकीला शिवसेना शिंदे गटाकडून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, नरेश म्हस्के आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे उपस्थित होते, तर भाजपाकडून प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण एकटेच सहभागी झाल्याचे दिसून आले. चर्चा फलदायी ठरल्याचा दावा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी केला असला, तरी प्रत्यक्षात ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीतील जागावाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही..ठाण्यात भाजप 42 जागांच्या मागणीवर ठाम असून, कल्याण-डोंबिवलीत भाजप आता 73 जागांवर अडून बसल्याने शिवसेना शिंदे गटात अस्वस्थता वाढली आहे. सुरुवातीला भाजपने केडीएमसीमध्ये महापौर पदासह 83 जागांची मागणी केली होती. चर्चेनंतर ही संख्या 73 पर्यंत खाली आली असली, तरी मित्रपक्षाला इतक्या जागा सोडण्यास शिवसेना तयार नसल्याचे चित्र आहे.सध्याच्या घडीला शिवसेनेकडे अंदाजे 68 तर भाजपाकडे 58 माजी नगरसेवक आहेत. त्यातच भाजपाने जुन्या-जाणत्या माजी लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना आपल्या गळाला लावून ताकद वाढवल्याचा दावा करत अधिक जागांची मागणी कायम ठेवली आहे. केडीएमसीतील महापौर पद भाजपाला देण्यास शिवसेना शिंदे गट तयार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असली, तरी 73 जागांचा आग्रह मान्य करण्यास ते अनुत्सुक आहेत. याशिवाय पॅनल क्रमांक 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 आणि 30 मध्येही योग्य वाटप होत नसल्याची चर्चा अंतर्गत पातळीवर सुरू आहे..बदलापूर आणि अंबरनाथ नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकांनंतर ठाणे जिल्ह्यात भाजपची ताकद काहीशी वाढली असून, डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघ हा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळेच कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक भाजपासाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. अनेक वर्षांपासून केडीएमसीमध्ये भाजपचा महापौर बसवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला ही संधी चालून आल्याची भावना असून, निवडणुकीपूर्वीच इतर पक्षांतील बड्या पदाधिकाऱ्यांचे पक्षप्रवेश घडवून आणत भाजपाने आपली ताकद वाढवली आहे.मात्र निवडणूक अगदी तोंडावर येऊन ठेपली असताना युतीतील जागावाटपाचा तिढा सुटणार की नाही, आणि त्याचा फटका कोणाला बसणार, याकडे आता सर्व इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....कोणत्या प्रभागात युतीतील कोणता मित्रपक्ष निवडणूक लढवणार, कुणाचे तिकीट कापले जाणार किंवा स्वपक्षाकडे कोणाला संधी मिळणार, याबाबतची अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे वॉर्ड आपल्याकडे आला तरी उमेदवारी मिळेल की नाही, या चिंतेने बहुतांश महिला-पुरुष इच्छुक उमेदवार अस्वस्थ झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.