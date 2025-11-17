मुंबई

Kalyan-Dombivli Politics:'दीपेश म्हात्रे यांच्या प्रवेशामागे कोण?'; कल्याण-डोंबिवलीचं राजकारण तापलं, भाजपमधील इनसाईड गेमची मोठी चर्चा..

“BJP Insider Strategy Revealed: कल्याण डोंबिवलीच्या राजकारणात डोंबिवली पश्चिमेतील म्हात्रे घराण्याचं अस्तित्व नेहमीच प्रभावी राहिलं आहे. केडीएमसीच्या राजकारणात तर म्हात्रे कुटुंबाचा दबदबा वर्षानुवर्षे टिकून आहे. त्यामुळेच शिवसेना (ठाकरे गट) सोडून दीपेश म्हात्रे यांनी थेट भाजपात प्रवेश करताच स्थानिक राजकीय समीकरणांना पूर्णत: नवीन वळण मिळालं.
“Dipesh Mhatre’s BJP Entry Triggers Heated Discussions in Kalyan-Dombivli”

-शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली: दीपेश म्हात्रे यांच्या भाजप प्रवेशामागे स्थानिक पातळीवरील नेतत्व नव्हे, तर थेट पक्षातील वरिष्ठ पातळीचा हात असल्याच्या चर्चानी सध्या कल्याण-डोंबिवलीचं राजकारण पेटलं आहे. विशेषतः हा डाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आखला असल्याची माहिती खात्रीशीर चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. स्थानिक नेतृत्वाला वळसा घालून घेतलेला हा निर्णय नेमका कोणत्या मोठ्या राजकीय आराखड्याचा भाग आहे, याबाबत चर्चाना वेग आलाय.

