Crime: आरपीएफमध्ये नोकरी लागली म्हणून गावकऱ्यांनी तरुणाचा सत्कार केला, पण सत्य समोर येताच पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला

Fake RPF Officer News: एका तरुणाला नोकरी मिळत नव्हती. यासाठी त्याने एक धक्कादायक कृत्य केले आहे. यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. तसेच त्याला अटक करण्यात आली आहे.
कल्याणमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एक तरूण लग्नासाठी बनावट RPF अधिकारी बनला होता. आरपीएफ अधिकाऱ्याचा गणवेश घालून रेल्वे स्थानकांवर फिरणाऱ्या या तोतया आरपीएफ अधिकाऱ्याला अखेर कल्याण रेल्वे पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. अविनाश जाधव (रा. भूम, जि. धाराशिव) असे या तरुणाचे नाव असून पोलीस बनण्याची क्रेझ आणि लग्न जमवण्यासाठी केलेले कृत्य त्याला भलतेच महागात पडले आहे.

