Crime: आरपीएफमध्ये नोकरी लागली म्हणून गावकऱ्यांनी तरुणाचा सत्कार केला, पण सत्य समोर येताच पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला

कल्याणमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एक तरूण लग्नासाठी बनावट RPF अधिकारी बनला होता. आरपीएफ अधिकाऱ्याचा गणवेश घालून रेल्वे स्थानकांवर फिरणाऱ्या या तोतया आरपीएफ अधिकाऱ्याला अखेर कल्याण रेल्वे पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. अविनाश जाधव (रा. भूम, जि. धाराशिव) असे या तरुणाचे नाव असून पोलीस बनण्याची क्रेझ आणि लग्न जमवण्यासाठी केलेले कृत्य त्याला भलतेच महागात पडले आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, अविनाश जाधव हा शिर्डी येथील एका हॉटेलमध्ये काम करत होता. पोलीस विभागात कार्यरत असलेल्या मित्रमंडळींमुळे त्याला पोलीस बनण्याची प्रचंड आवड निर्माण झाली होती. मात्र चांगली नोकरी न मिळाल्याने लग्न जमत नसल्याने त्याने आरपीएफ अधिकाऱ्याचा गणवेश विकत घेऊन स्वतःला आरपीएफ जवान असल्याचे सांगणे सुरू केले..Indurikar Maharaj Video: टीकेमुळे नैराश्य! इंदुरीकर महाराज कीर्तन सोडणार? दोन-तीन दिवसात मोठा निर्णय घेण्याचे स्वतः दिले संकेत.गेल्या चार महिन्यांपासून अविनाश रेल्वेतून प्रवास करत स्वतःला आरपीएफ अधिकारी म्हणून सादर करत होता. इतकेच नव्हे तर आपल्या कुटुंबियांना आणि गावकऱ्यांनाही तो आरपीएफमध्ये भरती झालो असे सांगत होता. त्याच्या या भरतीच्या बातमीनंतर ग्रामस्थांनी त्याचा सत्कारही केला होता. मात्र त्याचे नशीब एवढेच साथ देणारे ठरले. .काल दुपारी कल्याण रेल्वे स्थानकावर अविनाश आरपीएफच्या गणवेशात फिरत असताना खरे आरपीएफ अधिकारी रामेशसिंग यादव यांच्याशी तो बोलू लागला. बोलताना त्याने यादव यांच्यासोबत सेल्फी घेण्याची मागणी केली. यादव यांना त्याच्या बोलण्यावर आणि युनिफॉर्मवर संशय आल्याने त्यांनी ओळखपत्र विचारले. मात्र अविनाशकडे कोणतेही ओळखपत्र नव्हते. चौकशीत तो तोतया असल्याचे स्पष्ट झाले आणि यादव यांनी तातडीने कल्याण रेल्वे पोलिसांना माहिती दिली..Ajit Pawar : अजित पवारांच्या ४० आमदारांचं काही खरं नाही? पक्षातूनच थेट वार्निंग, सयाजी शिंदेंनी का दिला इशारा!.पोलिसांनी अविनाशला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने गेल्या काही महिन्यांपासून आरपीएफ अधिकारी असल्याचे भासवून रेल्वे स्टेशन आणि गाड्यांमध्ये मुक्तपणे वावरत असल्याचे उघड झाले. त्याने मुंबई सीएसएमटी येथे जाऊन पोलिसांसोबत सेल्फीही काढले होते. कल्याण रेल्वे पोलिसांनी अविनाश जाधव याला अटक केली आहे. त्याने या दरम्यान कोणाची फसवणूक केली आहे का, याचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.